Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 10:40h.

Ona Carbonell ha recibido un premio en la IV Gala de las Desmarcadas 2026

Ha sido un ejemplo por su trayectoria deportiva y también por saber compaginar el deporte de élite y la maternidad

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Ona Carbonell es mucho más que una deportista de élite, campeonísima y respaldada por una exitosa trayectoria. La barcelonesa puede vanagloriarse de encarnar el brillo de España en las piscinas internacionales, destacando como precursora del potencial en una disciplina tan espectacular como la natación sincronizada, ahora denominada artística. Los recientes éxitos del equipo español en el Campeonato de Europa de 2026 se nutren en gran medida del ejemplo que instituyó Ona Carbonell. En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.

La conciliación del deporte de élite y la maternidad

Pero su legado deportivo camina de la mano del establecido en el ámbito del empoderamiento de la mujer en el deporte. En plena madurez deportiva mientras cosechaba constantes éxitos en todas las competiciones, la nadadora dio un paso de gigante para todas las mujeres deportistas españolas: renunció a unos Juegos Olímpicos para crear una familia. Tras la pandemia, le plantearon la posibilidad de volver a luchar por las medallas olímpicas mientras se encontraba embarazada. Ya estaba preparando los Juegos de Tokio, que por la pandemia se acabaron celebrando en 2021, antes de dar a luz, un hito que probablemente ninguna otra mujer ha conseguido.

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“Voy a dar mi vida por ese objetivo pero no sé si lo cumpliré y si estaré al nivel”, dijo Ona Carbonell. Sin embargo, lo logró, pese a lidiar con un durísimo debate mental entre ser buena madre y buena deportista de élite. Porque además eligió la lactancia materna, lo que implicó un proceso único. Mientras entrenaba con el equipo nacional preparando nada menos que unos Juegos Olímpicos paraba para darle el pecho o sacarse leche para su bebé. Apenas dormía y las trabas físicas eran obvias para rayar al máximo nivel requerido para una cita deportiva de esa envergadura, pero la barcelonesa se llenó de coraje para completar un canto a la maternidad y sembrar el mejor ejemplo para todas las mujeres.

En su documental ‘Empezar de nuevo’, relata a la perfección sus vivencias entre agosto de 2020, cuando dio a luz, y agosto de 2021, cuando ya había vuelto al agua y afrontaba los Juegos Olímpicos de Tokio. Meses antes, su imagen embarazada entrenándose en el agua se convirtió en icónica y dio la vuelta al mundo. Todo ese tránsito le ayudó a combatir el peso de su autoexigencia y a entender mejor a sus entrenadores. “Ha sido sin duda lo mejor de mi vida”. Amén, Ona.

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Trayectoria

Ona Carbonell anunció su retirada definitiva de la natación artística el 19 de mayo de 2023, a los 32 años, tras una carrera de 18 años en la élite mundial y el nacimiento de su segundo hijo. Atrás quedaron el emblema de la mujer en el deporte, reivindicando sus valores; y una carrera repleta de títulos. Participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, entre 2012 y 2020, obteniendo dos medallas en Londres 2012, plata en dúo y bronce por equipo. Ganó veintidós medallas en el Mundial de natación entre 2007 y 2019, y doce medallas en el Europeo entre 2008 y 2021.