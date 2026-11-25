Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 21:15h.

El técnico responde tras la goleada de su equipo en Champions

Las notas de la victoria del Barcelona en Azerbaiyán

Compartir







Hansi Flick compareció en sala de prensa tras la cómoda victoria de su equipo en Azerbaiyán. El entrenador del FC Barcelona analizó el rendimiento colectivo azulgrana ante el exótico Sabah, pero también habló de nombres propios. Alejandro Balde tuvo que pedir el cambio por molestias físicas y el técnico germano actualizó su estado físico.

Antes de acudir a la sala de prensa, Hansi Flick respondió a las preguntas de Movistar Plus. La lesión de Balde, el primer análisis del partido y lo que no le gustó en la victoria ante el Sabah, los temas centrales de su entrevista.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Viking en la jornada 5 de Champions League

Las palabras de Hansi Flick tras el Sabah - FC Barcelona

En su primer análisis del partido, el entrenador del Barcelona no comparte que a su equipo le costase imponer su juego en la primera parte: "No creo, a veces empezar... ellos han entrado con mucha confianza y provocando nuestros errores. En la primera parte hemos tenido hasta un setenta por ciento de posesión, así que en estos partidos la clave es marcar un primer gol. Hemos necesitado tiempo, pero al final hemos conseguido los tres puntos".

PUEDE INTERESARTE Braulio Vázquez llama a Kepa Arrizabalaga y el Valencia aguarda por dos condiciones en enero

Flick apostó este miércoles por una delantera inédita y los tres vieron portería. El entrenador no ocultó su satisfacción: "Son muy buenas noticias. Gordon ha sido importante en la presión, Karim Adeyemi hizo su trabajo muy bien y Gabriel tiene calidad, no es fácil ser suplente de Raphina, pero está haciéndolo bien".

La mala noticia del encuentro la protagonizó Alejandro Balde. El lateral, con asistencia incluida, completó un gran encuentro y demostró que puede disfrutar de mayores oportunidades en el equipo azulgrana. La lesión le obligó a abandonar el campo, y de momento, no hay parte médico: "Ha sido un problema de tobillo, le duele un poco, pero tenemos que esperar".

PUEDE INTERESARTE Los sueldos y el rendimiento del Athletic crean una polémica con dos escenarios posibles

Hansi Flick finalizó su entrevista ante los micrófonos de Movistar Plus desvelando qué fue lo único que no le gustó en el partido: "Estoy contento con los tres puntos, no estoy contento con el gol que hemos concedido porque es un error, un error fácil, y a este nivel no podemos conceder".