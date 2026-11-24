Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 19:27h.

Se apunta también a la labor de los representantes

Mikel Jauregizar sufre un vuelco en el Athletic y abre un nuevo debate: "Cesión en invierno"

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El Athletic Club sigue sin encontrar la ansiada regularidad en LALIGA EA Sports. Tras el subidón que supuso la victoria ante la Real Sociedad, el empate en El Sadar y la derrota a manos de Eder Sarabia frenan de manera momentánea el asalto rojiblanco a los puestos europeos. Con un partido menos, el equipo de los leones está a tres puntos del Sevilla FC y visita este fin de semana La Rosaleda, sin embargo, en Bilbao se discute por el rendimiento de la plantilla de Edin Terzic.

Cuatro victorias, cuatro derrotas y cuatro empates en una temporada con dos competiciones. Tras el desgaste sufrido en el pasado curso a costa de la Champions League, entre la hinchada rojiblanca se confía en regresar a Europa vía liga con un equipo que cuenta con hasta tres campeones del mundo en sus filas.

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El rendimiento irregular de determinados futbolistas está generando una polémica en Bilbao que saca a debate los altos salarios y los posibles escenarios económicos que ya avisaba Jon Uriarte en sus últimos análisis: "Tienes que generar ingresos como sea o bajar gastos. Si eso se prolongara (no clasificarse para Europa) tendríamos un problema serio".

Polémica con los sueldos del Athletic y dos posibles escenarios

En el programa Bilbosport de TeleBilbao apuntan a los representantes de los futbolistas del Athletic. Al igual que entienden que se airea el nombre de ciertos jugadores cuando las cosas van rodadas, exigen ahora autocrítica. Así lo expone el periodista Edu Velasco: "Hartito ya de tener que desayunar cada mañana con los equipos que pretenden a los Nico, Sancet, Iñaki, etc. Lo que tienen que hacer estos jugadores es decirle al representantes que no le están ayudando nada y dedicarse a jugar al fútbol e intentar hacerlo bien. Alguien no debe de olvidar que este Athletic tiene una necesidad imperiosa de estar en Europa y al paso que vamos, y perdiendo los puntos que estamos perdiendo por ejemplo en San Mamés, difícilmente este equipo va a poder entrar en Europa. Se va a convertir en un equipo mediocre. Si las aspiraciones de este Athletic es quedar el décimo, apaga y vámonos... con la supuesta pedazo de plantilla que tenemos".

La polémica está en la calle, pero en el vestuario rojiblanco hacen autocrítica. Nico Williams, la gran estrella de este Athletic, reconoció errores en su toma de decisión tras la derrota ante el Espanyol. Es el camino para dar el ansiado golpe en la mesa que se espera de una plantilla como la rojiblanca. Mientras tanto, la amenaza de los posibles escenarios si no se logra la clasificación para Europa están ahí: será necesario generar ingresos.

En Lezama se pone el foco en La Rosaleda

El Athletic ha completado en Lezama la segunda sesión semanal enfocada a preparar el partido del sábado frente al Málaga, con Alex Berenguer de vuelta al trabajo con el grupo y Yeray Álvarez y Yuri Berchiche, al igual que el lunes, al margen de sus compañeros.

En los quince minutos abiertos a los medios de comunicación tampoco se ha visto sobre los campos exteriores a Beñat Gerenabarrena ni a los lesionados Dani Vivian y Maroan Sannadi. Estos dos últimos, junto a Gorka Guruzeta, serán baja en La Rosaleda. Por otro lado, el técnico del conjunto bilbaíno, Edin Terzic, ha trabajado con cuatro porteros —Unai Simón, Alex Padilla y los guardametas del filial Mikel Santos y Simón García— y los canteranos Beñat Larrea, Javi Sola, Adrián Pérez, Igor Oyono y Txus Vizcay, este último integrado en la dinámica del primer equipo desde hace varias semanas.

El Athletic completará la preparación del encuentro frente al Málaga con otras cuatro sesiones. Antes de la última, prevista para el viernes, Terzic comparecerá ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al partido.