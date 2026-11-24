Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 10:45h.

El susto del FC Barcelona divide aún más las opciones de ganar LALIGA según el Big Data

La clasificación para jugar el próximo curso por el Viejo Continente se aprieta

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La jornada 13 de LALIGA EA SPORTS ha dejado grandes partidos y ciertos cambios en la clasificación que, con buena parte del curso por disputarse, no dejan de ser puntuales, aunque van marcando en cierto modo el camino que tomará cada equipo en el resto de la temporada. Sin duda, el duelo más vibrante del fin de semana se vivió en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la disputa del derbi entre el Sevilla y el Betis. El empate final evidenció la igualdad de un partido de este calibre y abrió un poco más la lucha por Europa en la clasificación.

Una semana más, en ElDesmarque analizamos las predicciones que nos facilitan nuestros compañeros de Driblab tras esta jornada 13. Lo más destacado, sin duda, se cuece entre los equipos que pelean por jugar el próximo curso por el Viejo Continente.

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Los cambios según el Big Data en LALIGA EA SPORTS

El 1-1 entre el Sevilla y el Betis abrió un poco más el arco de los equipos que luchan por las plazas que dan derecho a jugar en Europa la próxima temporada. Obviando los tres primeros puestos y empezando por la cuarta plaza que defienden los verdiblancos, cabe recalcar que el empate ha rebajado el porcentaje de posibilidades de jugar Champions (del 70% al 57,4%) y eleva las opciones de los béticos de jugar Europa League o Conference. Aún así mantiene un colchón cómodo sobre sus perseguidores. El Sevilla, por su parte, aumenta sus posibilidades de jugar competición europea el año que viene.

Caso opuesto es el de la Real Sociedad. Los txuri urdin, pese a ser quintos, cayeron en Santander y el Big Data no perdona. Su porcentaje para jugar Conference o Europa League baja, aunque aumenta levemente sus opciones de jugar la Champions (de 12,4% a 15,2%).

Pese a estar algo más lejos y a sus tropiezos esta jornada, Athletic y Villarreal también pelean por instalarse en estos puestos de privilegio. Los de Edin Terzic cuentan con un porcentaje superior al 20% de jugar Conference o Europa League y de un 12,1% de estar en Champions la próxima temporada. El cuadro groguet, sin embargo, no termina de tomarle el pulso a la competición doméstica. Sus porcentajes son escasos y, en el caso de la máxima competición europea, solo cuentan en estos momentos con un 4,5% de opciones de jugarla el año venidero.