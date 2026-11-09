El Big Data predice 11 cambios en la clasificación final de LALIGA EA Sports tras la jornada 12

Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 17:42h.

Europa y el descenso sufren modificaciones importantes

El Levante estalla por los horarios de LALIGA al jugar lunes y viernes de la misma semana: "Una clara desventaja competitiva"

Compartir







Arranca una nueva semana de parón tras un intenso y difícil fin de semana de fútbol en nuestro país. El recuerdo a Jesús de Miguel ha marcado una duodécima jornada de LALIGA EA Sports que se cerró con un apasionante Atlético de Madrid-FC Barcelona. Tras la disputa de todos los encuentros, la tabla clasificatoria deja las batallas deportivas bien definidas tanto en la parte alta como en la baja. Sin embargo, el Big Data opina todo lo contrario.

Una semana más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones que nos facilitan nuestros compañeros de Driblab. Tras la jornada 12, el Big Data vaticina hasta once cambios en la clasificación final.

Todos los cambios según el Big Data en LALIGA EA Sports

Pese a la remontada del equipo de Hansi Flick en el Metropolitano, el conjunto catalán reduce su porcentaje de conquistar el título liguero aunque aún mantiene un sólido 73,5%. El Real Madrid, a tres puntos, se dispara y pasa del 11,6% al 23,8%. Por su parte, el Atlético de Madrid cae hasta el 2,7% y el Betis amarraría la cuarta plaza con un 72,7% de repetir clasificación a la Champions League.

PUEDE INTERESARTE Nico Paz pide más tiempo a José Mourinho y el Real Madrid tiene una última oportunidad

A partir de aquí... llegan los cambios. El quinto clasificado sería el Athletic Club y se clasificaría para la Europa League con un 29,2% de posibilidades. Muy cerca se quedaría la Real Sociedad con un 25,7% y más alejados quedarían Villarreal CF (12,4%) y Sevilla FC (11%).

El Deportivo de A Coruña sí mantendría su actual novena posición, al igual que el Celta de Vigo la undécima y el Deportivo Alavés la duodécima. El resto de equipos modificarían su puesto actual a excepción de Elche y Málaga CF, entre los tres favoritos para descender de categoría con un 32,2% y un 83,7% respectivamente. La modificación más destacada que prevé el Big Data es la posición del Valencia CF, actualmente en puestos de descenso pero que acabaría salvándose en detrimento de Osasuna (40,2%).