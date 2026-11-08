Agencia EFE 08 NOV 2026 - 21:12h.

Los últimos resultados encendieron el runrún en torno al técnico pamplonés

Drama en el Villarreal CF, lesión grave, al quirófano y seis meses de baja

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Los goles del canadiense Tajon Buchanan y de Carlos Romero, en los últimos diez minutos del partido, permitieron al Villarreal lograr una victoria terapéutica (2-0) frente a un Getafe que sigue sin marcar ni sumar lejos de su estadio en la presente temporada. Un resultado que le da un balón de oxígeno a Iñigo Pérez, cuyos resultados recientes propiciaban los primeros tambaleos del proyecto.

El conjunto castellonense estuvo lejos de su mejor versión ante un rival que supo bloquear su caudal ofensivo, pero la calidad de sus atacantes en los momentos finales le permitió celebrar con una victoria su partido número mil en la máxima categoría. Por su parte, el Getafe supo aprovechar en el primer tiempo los nervios del Villarreal, tensionado por su irregular trayectoria en el campeonato. El equipo de José Bordalás, consciente de la inseguridad de su rival, pobló el centro del campo y obligó al Villarreal a recurrir a los balones al espacio para buscar a Mikautadze y Oluwaseyi. El conjunto de Íñigo Pérez, sin la finura ni la precisión de sus mejores días, llevó en todo momento el peso del partido, aunque sin generar peligro real sobre la portería defendida por Soria.

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Pese a que el Getafe ejecutó a la perfección su plan de partido, el Villarreal, más por insistencia que por claridad en su juego, dispuso de varias ocasiones, aunque todas ellas fueron abortadas en el último instante por la defensa visitante. Mojica evitó el gol de Moleiro con un despeje sobre la misma línea de gol y, poco después, fue Mouriño quien estrelló el balón contra el cuerpo de un defensor tras una de las escasas acciones en las que el ataque local encontró una rendija para pisar el área.

El Villarreal, sin capacidad de desborde por las bandas, lo intentó de todas las maneras, pero su ritmo de juego, lento y previsible, apenas inquietó al bloque defensivo del Getafe, cada vez más replegado cerca de su área. La mejor ocasión del conjunto local llegó en los últimos minutos del primer tiempo, con un remate de tacón de Mouriño que Soria desvió con la punta de los dedos a saque de esquina.

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El Getafe buscó dar un paso en la segunda mitad, pero el conjunto groguet se adelantó

Tras el descanso, el Getafe estiró algo sus líneas gracias a la presencia de Terrats, que aportó a su equipo mayor control del juego y presencia en campo contrario. El Villarreal, bloqueado en ataque, comenzó a ponerse nervioso y transmitió su inseguridad a las gradas de La Cerámica. El equipo de Bordalás acabó llevando el partido al área del Villarreal, aunque sin generar peligro real ante Gulácsi. El conjunto castellonense, pese a las dudas, estuvo a punto de adelantarse en el marcador tras una asistencia de Costa a Gueye, pero Soria salvó con la pierna el remate a quemarropa del senegalés.

La ocasión animó al Villarreal, que por momentos recuperó la fluidez ofensiva y el control del juego tras las entradas de Ayoze y Comesaña. La insistencia del Villarreal encontró premio en el minuto 80, cuando Buchanan aprovechó un centro al segundo palo de Pépé para marcar con un remate de volea que se coló en la portería tras golpear en el palo. Bordalás reaccionó con un triple cambio, pero su equipo solo encontró respuesta en un remate forzado de Iván Azón que atrapó Gulácsi. El Villarreal, por fin con espacios para correr, pudo aprovecharlos y rubricar la ansiada victoria con un segundo gol, obra de Carlos Romero, en el minuto 90, tras una gran asistencia de Ayoze.