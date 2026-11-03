Lucas Gatti 03 NOV 2026 - 21:47h.

Tres ausencias llamativas de tres jugadores que militan en LALIGA EA Sports en la lista de Lionel Scaloni

Lo Celso muestra su compromiso con el Betis

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La lista de convocados del entrenador argentino Lionel Scaloni para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica dejó varias ausencias importantes que juegan en LALIGA EA Sports y algunas explicaciones que van más allá de una decisión futbolística. Giovani Lo Celso, Cristian Cuti Romero y Juan Foyth no estarán disponibles para los próximos compromisos de la Albiceleste, aunque los motivos de cada caso son diferentes. Mientras dos defensores están condicionados por problemas físicos, el mediocampista de Heliópolis quedó relegado en medio de la renovación que pretende impulsar el cuerpo técnico.

Ausencias importantes en la lista de Scaloni

El caso de Cuti Romero está relacionado con una lesión muscular. El marcador central del Atlético de Madrid sufrió una distensión en el aductor durante el encuentro frente al Espanyol de Barcelona. El defensor debió abandonar el campo de juego y, después de los estudios médicos, se confirmó el diagnóstico. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, en el Colchonero no tienen intenciones de apresurar su regreso ni prestarlo. La idea es preservarlo, evitar una recaída y administrarlo físicamente para lo que resta de 2026. Por ese motivo, tampoco estará en la doble fecha FIFA de noviembre, una baja sensible para Scaloni, que lo considera una pieza importante en la última línea y el capitán tras la salida de Leo Messi.

Según pudo averiguar ElDesmarque, la situación de Lo Celso tiene otro trasfondo. Su ausencia responde a una determinación del cuerpo técnico, que busca profundizar el recambio generacional y darles continuidad a los futbolistas que vienen pidiendo pista en el seleccionado. El volante del Betis, que durante años fue una pieza importante en el ciclo de Scaloni, hoy corre desde atrás en la consideración del director técnico. La intención es observar nuevas alternativas, darles rodaje a los más jóvenes y comenzar a construir una estructura para el futuro de la Albiceleste. En este escenario, Lo Celso perdió terreno en la competencia por un lugar.

Por su parte, Juan Foyth también representa una preocupación desde lo físico. El defensor del Villarreal arrastra una molestia muscular que le impidió estar presente en el último compromiso de su equipo. Su situación vuelve a encender las alarmas por los antecedentes físicos que acumula en los últimos años. A las diferentes lesiones musculares que sufrió, se sumó la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas durante 2026 y lo dejó afuera del mundial. Después de un largo proceso de recuperación, el defensor había conseguido volver a competir, pero los nuevos inconvenientes musculares generan preocupación por su continuidad y por la posibilidad de que pueda recuperar regularidad.

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Así, detrás de las ausencias de tres futbolistas que supieron tener protagonismo en la Selección argentina aparecen realidades diferentes: la necesidad de preservar a Cuti Romero, un futbolista muy importante para Diego Pablo Simeone para el Atleti, la decisión de iniciar una nueva etapa futbolística sin la presencia habitual de Lo Celso y la preocupación por los problemas físicos de Foyth. En un seleccionado sudamericano que comienza a transitar el ciclo posterior al Mundial 2026 y sin Messi que se retiró de su selección, Scaloni también deberá encontrar nuevas respuestas para sostener la competitividad del equipo.