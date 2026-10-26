Lo Celso muestra su compromiso con el Betis

Álvaro Borrego 26 OCT 2026 - 12:10h.

El argentino ha dado un paso al frente y ha dejado gratas sensaciones en sus tres últimas apariciones

Un problema extremo en el Betis

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El paso al frente de Gio Lo Celso ha sido la noticia más positiva de la semana en clave bética. La suya es una de las posiciones con más competencia de la plantilla, con Isco Alarcón como figura imprescindible además del amplísimo abanico de opciones que puede manejar el entrenador con alternativas como Pablo Fornals, Nelson Deossa o incluso Dani Ceballos. Un escenario que por momentos le invitó a salir en verano y que, una vez confirmada su continuidad, terminó convirtiendo al argentino en un futbolista casi secundario dentro de los esquemas del Real Betis, especialmente durante los dos primeros meses de competición, pero el día del FC Barcelona pareció cambiar algo. Su puesta en escena fue brillante y desde entonces ha ido sumando más minutos con el equipo, con actuaciones prácticamente inmaculadas. Ese rol secundario parece haber servido de acicate para el mediapunta, cuyo compromiso con el vestuario parece fuera de toda duda.

Sin ir más lejos, este domingo lo refrendaba con un mensaje hacia el beticismo. "Donde sea", espetaba el argentino en referencia a los béticos. Una nota que escenifica su compromiso con el club, recuperando lo que a menudo se le recriminó. De hecho contra el FC Barcelona fue de los futbolistas más activos, animando a sus compañeros y dialogando constantemente con el árbitro, con esa pizca de empuje o veneno que tanto se echó en falta en su día. De no ser por la mala fortuna, la suya habría sido la mejor actuación individual de un jugador bético esta temporada. Se inventó una asistencia quirúrgica a Ez Abde y calcó otra para el Cucho Hernández, aunque este no pudo definir ante Joan García. Todo ello además del golazo anulado. Jugadas que de haber tenido otro sino habrían encumbrado su actuación.

Igualmente positivas fueron las sensaciones que dejó contra el Feyenoord. El argentino lo hizo todo bien y con sentido, dándole al equipo ese puntito de pausa que necesitaba en el tramo final. Sin arrugarse, sintiéndose protagonista, queriendo estar cerca del balón en todo momento. Este domingo en Balaídos también cuajó gratas sensaciones, siendo el único capaz de arrojar algo de chispa o buscar algo distinto en la fase ofensiva del Real Betis. Una versión excelente en lo deportivo pero sobre todo más comprometida a tenor de la jerarquía mostrada en el campo, lo que escenifica el compromiso de Lo Celso con el club... pese a partir en teoría con un rol más secundario. Quizás sea ese el acicate que necesitaba el argentino.