Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 18:10h.

Un recital de Álvaro Valles evita el triunfo del Celta en un partido que pudo desequilibrarse al final con la ocasión fallada por Troy Parrott

El Betis le entrega por sorpresa un regalo personalizado a Borja Iglesias: "Joder, gracias"

Compartir







El Real Betis logró un punto en su visita a Balaídos, en un partido con ocasiones para los dos equipos pero condicionado de inicio por la errática preparación de Manuel Pellegrini. Álvaro Valles mantuvo con vida al equipo hasta el tramo final, evitando un aluvión de ocasiones del Celta de Vigo en la primera mitad, y Troy Parrott tuvo una clarísima en el tiempo añadido, pero ninguno de los protagonistas sobre el campo tuvo acierto hoy. Empate justo.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Celta de Vigo.

Álvaro Valles (9): Soberbio. Sobresaliente. Imponente. Rápido. Decisivo. El mejor.

Ángel Ortiz (7): Otro buen partido del canterano. Con oficio en defensa y personalidad en ataque, por momentos incluso más incisivo que Antony, dándole al equipo muchas soluciones en fase ofensiva.

Diego Llorente (5): Fue bien al choque y estuvo especialmente acertado en la anticipación, pero sufrió una barbaridad cada vez que el equipo dejaba demasiados espacios atrás.

Natan (5): Estuvo especialmente fallón en el juego aéreo, donde no ganó un duelo en todo el partido. Sufrió mucho en las coberturas a Valentín, aunque terminó salvando la tarde.

Valentín Gómez (4): El eslabón más débil del equipo, el punto más vulnerable de la defensa. El Celta lo detectó y volcó su ataque por ahí, aprovechando esa debilidad para generar las ocasiones más peligrosas. Por suerte para el argentino, siempre apareció Álvaro Valles para enmendarlo. Es lo que le salvó de una tarde nefasta.

Marc Roca (7): Está en un estado de confianza sensacional. Todo lo hace bien, todo lo hace con criterio. Corrige los descosidos del centro del campo y ayuda en la base de la jugada.

Dani Ceballos (5): Demasiado comedido. Aún le falta regularidad para adaptarse a un ritmo alto y con la figura de Isco monopolizando la mayoría del dominio del juego, el utrerano apenas participaba en la construcción del juego. A pesar de ello, su dominio de pelota es innegable. Un seguro de vida con el balón en los pies, aunque un futbolista de sus características debe tomar más riesgos.

Isco Alarcón (6): A pesar de que se le empieza a notar la acumulación de minutos, fue el único capaz de imaginar líneas de pase y sobre todo el único con precisión para ejecutarlos. Esta vez recorrió más metros de lo habitual, al no tener una referencia ofensiva natural, y eso le restó opciones cada vez que pisaba zona de tres cuartos. Aun así, de lo mejorcito en la primer ahora de partido.

Antony (4): Otro partido al traste. Otra vez intrascendente. Voluntarioso y solidario en el esfuerzo, eso sí, pero sin apenas trascendencia en fase ofensiva. Sigue preso de esa ansiedad de la que habló Pellegrini en la previa. Lo intenta y le pone ganas, pero siempre yerra en la toma de decisiones. No logró hacer daño a través del desborde y tendió a meterse por dentro para ser más asociativo... sin efecto.

Ez Abde (6): Hasta en los días grises sigue siendo el principal activo de este Betis. El único que buscó el desborde, el único que intentó el regate, el único que por momentos rompió líneas en solitario.

Nelson Deossa (4): Su partido -o su titularidad- no hubo por donde cogerlo. Un experimento fallido. Más allá de que no sea su posición natural, el colombiano estuvo demasiado lejos de la zona de incidencia. Desdibujado, desaparecido. Nada de lo que hizo tuvo sentido. Salvo en la presión, no aportó mucho... y aun así tuvo la más clara -gracias a un sensacional movimiento- pero su disparo se topó con el larguero.

Suplentes

Troy Parrott (1): La valoración era distinta hasta esa ocasión en el 91'. Imperdonable ese error que pudo darle el triunfo al Betis. Imperdonable.

Pablo Fornals (5): El entrenador lo colocó en el costado primero y en la base de la jugada después. No se adaptó y eso le restó confianza a su juego, con errores impropios de él, aunque le dio superioridad al equipo en el centro del campo.

Marc Bartra (5): Se fajó bien con los atacantes.

Lo Celso (6): El único capaz de intentar cosas distintas en el tramo final. El único que rompió líneas, el único que filtró pases, pero hoy a sus compañeros no les salía nada.

Fidalgo (): S.C