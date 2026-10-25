Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 18:58h.

El entrenador calificó como "justo" el empate y explicó el porqué de su once titular

El Betis le entrega por sorpresa un regalo personalizado a Borja Iglesias: "Joder, gracias"

Compartir







Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al duelo entre Celta de Vigo y Real Betis. El entrenador consideró "justo" el empate y volvió a hablar de nombres propios como Dani Ceballos o Antony, cuyo nivel sigue distando mucho de lo esperado. También reconoció que la titularidad de Nelson Deossa obedeció a una decisión táctica, con el propósito fallido de haber potenciado la segunda línea. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Un resultado justo: "Sí, ha sido un empate justo. Ellos fueron superiores en el primer tiempo. No hicimos una buena primera parte ni con balón. Tuvieron un par de jugadas peligrosas tan claras como las dos nuestras. En términos generales, si analizamos 90 minutos, creo que un punto es justo para cada uno. Un tiempo para ellos y otro para nosotros".

No fue un partido de cero a cero: "Lamentablemente no siempre puede haber goles, pero son dos equipos que juegan a ganar. Tratan de darle prioridad a la parte técnica y son más de construcción que de destrucción. Fue un partido entretenido y con llegadas ambas porterías".

Por qué jugó Deossa de inicio: "No quería tirar antes de Parrott. Ellos juegan con tres centrales y se trataba de llegar desde segunda línea, pero no tuvimos mucho volumen ofensivo. Troy viene de jugar con su selección cuatro partidos en tres semanas y hay que dosificarlo. Igual la pregunta no hubiera sido la misma si entra el tiro de Deossa. En términos generales, el equipo rindió dentro de lo esperado".

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Betis y las notas contra el Celta de Vigo en Balaídos

Ceballos sigue dando pasos al frente: "Dani, en la medida que se va poniendo a punto, va teniendo más minutos y eso le va a dar mejor rendimiento. Fornals y Fidalgo entraron muy bien también. Es un puesto que está bien cubierto".

Otro mal partido de Antony: "Estamos en el primer tercio y él es muy consciente de que tiene que mejorar. Tuvo mala fortuna en jugadas que no ha pudo convertir. Hay que llevarlo de la mejor manera, pero siempre va a ser un aporte para nosotros".