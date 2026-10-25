Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 18:37h.

El guardameta dio por justo el empate y destacó la labor defensiva del equipo, dejando su portería a cero por quinta vez este curso

El uno por uno del Betis y las notas contra el Celta de Vigo en Balaídos

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Álvaro Valles volvió a ser el mejor jugador del Real Betis. El guardameta mantuvo de pie a su equipo cuando más sufría, especialmente durante la primera mitad, con varias intervenciones que privaron al Celta de Vigo de lograr los tres puntos. Una actuación que confirma su gran estado de forma, erigiéndose como uno de los mejores porteros de la categoría, aunque esta vez solo sirvió para amarrar el empate. El canterano dio por justo el resultado, a pesar de ese error de Troy Parrott al final, y puso en valor sus números, logrando por quinta vez dejar su portería a cero.

Sensaciones tras el empate: "No sé si contento porque siempre queremos sumar de tres. Ellos dominaron gran parte del primer tiempo. En los últimos quince minutos se ha igualado y la segunda mitad ha sido más nuestra y se ha podido decantar para cualquiera al final. Un empate que ha sido justo. A seguir".

La ocasión de Parrott pudo cambiarlo todo: "En los últimos minutos hemos tenido varias ocasiones, pero el balón no ha querido entrar, una pena. El equipo defensivamente ha trabajado muy bien, las ocasiones están y hay que sacar lo positivo siempre".

Su quinta portería a cero del curso: "Estoy disfrutando mucho. El año pasado fue bastante duro, venía de un año parado y acabó bastante bien. Con el trabajo de este año la cosa sigue mejorando. Hay que seguir mejorando para ayudar al equipo en todo lo posible".