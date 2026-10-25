Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 18:50h.

El entrenador buscó potenciar la segunda línea del Betis, pero la apuesta no le salió como esperaba

El uno por uno del Betis y las notas contra el Celta de Vigo en Balaídos

Compartir







La apuesta de Manuel Pellegrini contra el Celta de Vigo le salió cruz. El entrenador introdujo cinco cambios respecto al pasado miércoles y sorprendió especialmente con la titularidad de Nelson Deossa, pese a que Troy Parrott era el único delantero centro natural y no estaba teniendo mucha participación antes de la lesión del Cucho Hernández. El chileno reconoció que su decisión obedeció a una cuestión táctica, con el propósito de sorprender con la segunda línea del Real Betis, pero la estrategia no salió como esperaba. Su puesta en escena fue cuestionada por los aficionados béticos, quienes esperaban ver al irlandés de inicio, pero así lo explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

"No quería tirar antes de Parrott. Ellos juegan con tres centrales y se trataba de llegar desde segunda línea, pero no tuvimos mucho volumen ofensivo. Troy viene de jugar con su selección cuatro partidos en tres semana y hay que dosificarlo. Igual la pregunta no hubiera sido la misma si entra el tiro de Deossa. En términos generales, el equipo rindió dentro de lo esperado", explicaba Manuel Pellegrini después del empate entre Celta de Vigo y Real Betis.

Un argumentario calcado al que espetó antes del partido, cuando reconoció ese 'experimento' en busca de tener algo distinto con el que sigue siendo el equipo menos goleado de LALIGA: "Vamos a ver si nos resulta la parte ofensiva con alguna variante. Ellos están recibiendo pocos goles. Es justamente lo que estaba comentando, disponer de una variante en la parte ofensiva. No hay equipo A ni B ni competencias más importante que otras. Hoy nos centramos en LaLiga para intentar sumar los puntos y luego, a meternos con intensidad y confianza en la Copa del Rey", comento Manuel Pellegrini en la previa, aunque su apuesta no le salió como esperaba.