Una nueva lesión complica los planes de Iñigo Pérez en el centro del campo

Las dos opciones que maneja el Villarreal CF ante una posible destitución de Iñigo Pérez

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Duro revés en el Villarreal CF. El equipo de Iñigo Pérez atraviesa una situación delicada en lo meramente deportivo, marcado por el decepcionante inicio de temporada que tiene al propio técnico al borde de la destitución. Por si fuera poco, a esta dinámica de malos resultados se une ahora una lesión inoportuna y una baja de larga duración.

El protagonista en cuestión es Alassane Diatta, que tuvo minutos en el primer partido de Champions League de la temporada ante el Borussia Dortmund pero que, por contra, tendrá que parar durante los próximos meses e incluso podría decir adiós a la temporada.

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Y es que el Villarreal ha anunciado este mismo jueves que "Alassane Diatta ha sido intervenido quirúrgicamente hoy, 5 de noviembre, en Finlandia por el doctor Lasse Lempainen de su lesión en la musculatura isquiotibial izquierda". Como suele ser habitual, el club no ha dado detalles de su tiempo de baja y se ha limitado a informar de que "estará determinado por su evolución". Aún así, el diario Marca asegura que podría estar cerca de seis meses de baja y que, en el mejor de los casos, no volverá a jugar hasta el mes de abril. De hecho, es posible que no llegue a tener minutos en lo que resta de curso.

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Diatta, centrocampista senegalés de 21 años, sólo había participado en dos partidos hasta la fecha con el primer equipo durante el presente curso: 15 minutos ante el Dortmund en la primera jornada europea y 90 minutos ante el Manacor en la primera ronda de la Copa del Rey. Además, el pasado curso también participó en tres encuentros de la mano de Marcelino García Toral.

Bajas y lesionados del Villarreal CF

Además de Diatta, que estará ausente como mínimo hasta abril, Iñigo Pérez mantiene en la enfermería a Gerarad Moreno, Juan Foyth e Ilias Akhomach. Los tres sufren molestias musculares que le ponen el cartel de duda de cara al próximo compromiso liguero, en el que Iñigo Pérez podría jugarse su puesto el próximo domingo ante el Getafe CF antes del parón de selecciones. En caso de no ganar, el futuro del técnico quedaría muy comprometido.