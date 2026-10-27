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Primera ronda de la Copa del Rey, en directo: marcadores y resultados

Trofeo de la Copa del Rey
Trofeo de la Copa del Rey. Europa Press
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Arranca la primera ronda de la Copa del Rey 2026/2027. La Real Sociedad inicia la defensa del título aunque no jugará hoy, tampoco lo harán Real Madrid ni FC Barcelona. Te contamos en ElDesmarque todos los goles en directo, marcadores y resultados de los partidos coperos de hoy, martes 27 de octubre.

¿Qué partidos se juegan hoy?

CD Cuarte vs. Girona

Sestao River vs. RCD Espanyol

UD Pinatar vs. Elche CF

CF Calamocha vs. CE Europa

UD Castellonense vs. UD Almería

RSD Alcalá vs. UD Las Palmas

UD Llanera vs. SD Ponferradina

Atlético Tordesillas vs. CD Mirandés

Gimnástica Segoviana vs. Cultural Leonesa

CD Ciudad de Lucena vs. CF Rayo Majadahonda

CE Manresa vs. UE Sant Andreu

CD Don Benito vs. CD Extremadura

CD Manacor vs. Villarreal CF

Recreativo de Huelva vs. Rayo Vallecano

Sporting de Alcázar vs. Málaga CF

CD Tudelano vs. Real Zaragoza

CD Atlético Paso vs. Córdoba CF

Arosa SC vs. Pontevedra CF

Bienvenidos al directo de la Copa del Rey

Sean bienvenidos a este directo donde le contaremos todos los goles de la jornada de hoy martes de la Copa del Rey, correspondiente a la primera ronda del torneo. A las 18:30 dará comienzo el primer partido del día con el Cuarte-Girona.

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