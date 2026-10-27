Primera ronda de la Copa del Rey, en directo: marcadores y resultados
Sigue en directo los partidos de Copa del Rey de hoy, 27 de octubre
Dónde ver en televisión los partidos de primera ronda de Copa del Rey: todos los canales
Arranca la primera ronda de la Copa del Rey 2026/2027. La Real Sociedad inicia la defensa del título aunque no jugará hoy, tampoco lo harán Real Madrid ni FC Barcelona. Te contamos en ElDesmarque todos los goles en directo, marcadores y resultados de los partidos coperos de hoy, martes 27 de octubre.
¿Qué partidos se juegan hoy?
CD Cuarte vs. Girona
Sestao River vs. RCD Espanyol
UD Pinatar vs. Elche CF
CF Calamocha vs. CE Europa
UD Castellonense vs. UD Almería
RSD Alcalá vs. UD Las Palmas
UD Llanera vs. SD Ponferradina
Atlético Tordesillas vs. CD Mirandés
Gimnástica Segoviana vs. Cultural Leonesa
CD Ciudad de Lucena vs. CF Rayo Majadahonda
CE Manresa vs. UE Sant Andreu
CD Don Benito vs. CD Extremadura
CD Manacor vs. Villarreal CF
Recreativo de Huelva vs. Rayo Vallecano
Sporting de Alcázar vs. Málaga CF
CD Tudelano vs. Real Zaragoza
CD Atlético Paso vs. Córdoba CF
Arosa SC vs. Pontevedra CF
Bienvenidos al directo de la Copa del Rey
Sean bienvenidos a este directo donde le contaremos todos los goles de la jornada de hoy martes de la Copa del Rey, correspondiente a la primera ronda del torneo. A las 18:30 dará comienzo el primer partido del día con el Cuarte-Girona.