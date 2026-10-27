Dónde ver en televisión los partidos de primera ronda de Copa del Rey: todos los canales

Hay 26 partidos que no se podrán ver en televisión

Primera polémica con el partido entre Xerez CD y Cádiz CF

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Arranca una nueva edición de la Copa del Rey. Este 27 de octubre da comienzo la primera ronda del torneo del KO, que contará nada menos que con 56 partidos repartidos a lo largo de tres días, con 18 encuentros este mismo martes a partir de las 18:30 horas. Todos duelos que tienen involucrados a equipos de LaLiga EA Sports se podrán ver en televisión, pero hay 26 encuentros que todavía no tienen televisión confirmada y, si no hay novedades, no se podrán ver a través de la pequeña pantalla. Además, cabe recordar que los cuatro clubes que participan en la Supercopa de España están exentos de las dos primeras rondas.

Dónde ver los partidos de Copa del Rey en televisión

Martes 27 de octubre:

18:30h: Cuarte - Girona FC: Aragón TV.

19:00h: Sestao River - RCD Espanyol: Movistar LaLiga.

19:00h: Pinatar - Elche CF: Movistar LaLiga 2.

19:00h: Calamocha - CE Europa: Aragón Play.

19:30h: Manresa - Sant Andreu: Esport3.

19:45h: Castellonense - UD Almería: sin televisión.

20:00h: RSD Alcalá - UD Las Palmas: TV Canaria.

20:00h: Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa: sin televisión.

20:00h: UD Llanera - Ponferradina: sin televisión.

20:00h: Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda: sin televisión.

20:00h: Atlético Tordesillas - CD Mirandés: sin televisión.

20:30h: Don Benito - CD Extremadura: sin televisión.

21:00h: Recreativo Huelva - Rayo Vallecano: Movistar LaLiga.

21:00h: Tudelano - Real Zaragoza: Aragón TV.

21:00h: Arosa SC - Pontevedra: sin televisión.

21:00h: CD Manacor - Villarreal CF: Movistar LaLiga 2.

21:00h: Atlético Paso - Córdoba CF: TV Canaria.

21:00h: Sporting Alcaraz - Málaga CF: Movistar LaLiga 3.

Miércoles 28 de octubre:

19:00h: Anaitasuna - Deportivo Alavés: Movistar LaLiga 3.

19:00h: Tarancón - UD Levante: Movistar LaLiga 4.

19:00h: Peña Sport - SD Huesca: Aragón TV.

19:00h: Utebo - Sabadell: Aragón Play.

19:00h: Coruxo - Zamora: sin televisión.

19:00h: Poblense - AD Ceuta: sin televisión.

19:00h: Portugalete - Real Unión: sin televisión.

19:00h: CD Pamplona - SD Eibar: sin televisión.

20:00h: CD Numancia - Real Oviedo: TPA7 Asturias.

20:00h: Alcoyano - RCD Mallorca: IB3 Baleares.

20:00h: CD Badajoz - CD Tenerife: TV Canaria.

20:00h: Calvo Sotelo - Albacete Balompié: CMM Castilla La Mancha.

20:00h: Mijas Las Lagunas - Real Jaén: sin televisión.

20:00h: Amorebieta - UD Logroñés: sin televisión.

20:00h: Trival Valderas - CD Leganés: sin televisión.

20:00h: CD Covadonga - Real Valladolid: sin televisión.

20:30h: Gimnástica Torrelavega - UD Ourense: sin televisión.

20:30h: CD Cieza - Granada CF: sin televisión.

20:30h: CD Minera - FC Cartagena: sin televisión.

20:30h: Reus Reddis - Barakaldo: sin televisión.

21:00h: Navalcalnero - Real Betis: Movistar Plus.

21:00h: Salamanca UDS - RC Celta: Movistar LaLiga.

21:00h: UE Tavernes - Valencia CF: Movistar LaLiga 2.

21:00h: Xerez CD - Cádiz CF: FanPlay TV.

Jueves 29 de octubre:

19:00h: Atlético Calatayud - Osasuna: Movistar LaLiga 2.

19:00h: Lebrijana - Getafe CF: Movistar LaLiga 3.

19:00h: UD Sanse - CD Coria: sin televisión.

19:00h: Atlético Baleares - CD Eldense: sin televisión.

20:00h: Conquense - CD Castellón: sin televisión.

20:00h: Guijuelo - Sporting Gijón: TPA7 Asturias.

20:00h: Real Ávila - Unionistas Salamanca: sin televisión.

20:00h: Laredo - Burgos CF: sin televisión.

20:00h: Antequera - Águilas FC: sin televisión.

20:00h: CD Varea - FC Andorra: sin televisión.

21:00h: AE Prat - Athletic Club: Teledeporte.

21:00h: Sporting Hortaleza - Sevilla FC: Movistar LaLiga.

21:00h: Auriense Cented - RC Deportivo: Movistar LaLiga 2.

21:00h: Ribadesella CF - Racing Santander: Movistar LaLiga 3.

*En negrita, los partidos con equipos de Primera involucrados.