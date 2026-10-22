El Xerez rechaza la propuesta de adelantar el horario y el Cádiz recurre a la RFEF

Locura por las entradas de Copa

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Primera polémica de cara al histórico derbi que jugarán el Xerez CD y el Cádiz CF el próximo miércoles en Chapín. 18 años después, los dos archienemigos se reencontrarán en la primera ronda de la Copa del Rey y con una realidad bien distinta a la de su último encuentro. Un duelo que ha generado muchísima expectación y que, a su vez, también tiene ya su primera controversia.

El Xerez ha puesto cerca de 3.000 entradas a disposición del club amarillo, cuya afición espera invadir Jerez de la Frontera. El problema llega en torno al horario. Y es que la RFEF ha fijado el encuentro el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, lo que dificulta el desplazamiento visitante en tren una vez finalice el partido, que en caso de llegar a prórroga y penaltis podría alargarse casi hasta 0:00 horas.

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El pasado martes, el Cádiz anunció que Renfe había rechazado la posibilidad de ampliar el servicio de Cercanías después del encuentro, por lo que no habría servicio de tren de vuelta a la capital, con todo lo que ello supone.

El Cádiz solicita adelantar el partido ante el Xerez

Este jueves, el club cadista ha dado un paso más y "ha solicitado a la RFEF el adelanto horario del partido", según ha anunciado a través de sus canales oficiales, "ante los problemas existentes por parte de Renfe para el desplazamiento en tren de los aficionados". Además, también han solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz "que realice las gestiones necesarias para que pueda llevarse a cabo el desplazamiento garantizando su seguridad".

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Antes, había intentado acordar con el club jerezano la opción de adelantar el horario, pero el Xerez declinó la propuesta.

Esta solicitud oficial ha provocado las primeras críticas a través de las redes sociales. Los aficionados del Xerez recuerdan que el horario está fijado desde hace dos semanas, que sólo restan seis días para la disputa del encuentro y que se han vendido ya casi todas las entradas entradas, por lo que cambiar el horario podría provocar problemas a miles de hinchas. Otros, directamente, se preguntan por la posibilidad de poner autobuses directos desde el estadio a la capital. De momento, el Cádiz está a la espera de una respuesta por parte de la RFEF y de la Subdelegación del Gobierno.