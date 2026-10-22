David Torres Valencia, 22 OCT 2026 - 15:39h.

Sale a la venta la grada central por 10 euros

Venta de entradas para el Tavernes -Valencia CF de la Copa del Rey: precios populares, horario y dónde comprarlas

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La respuesta de la afición del Valencia CF y la del Tavernes ha superado las expectativas. La venta de entradas para el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la UE Tavernes de la Valldigna ha provocado que el club tenga que ampliar la oferta de localidades para dar cabida a todos los valencianistas que quieren acudir a Mestalla.

Después de agotarse en apenas un día las entradas de Tribuna, Anfiteatro y los sectores del 1 al 10, el Valencia CF ha anunciado este miércoles la apertura de nuevas zonas del estadio. La demanda ha obligado a tomar nuevas medidas para que más aficionados puedan asistir al encuentro, que se disputará el próximo 28 de octubre a las 21:00 horas.

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Mestalla y Tavernes responde a la llamada de la Copa

El club puso las entradas a la venta con precios que oscilan entre los 10 y los 22 euros. Los abonados valencianistas tampoco pueden acceder con su pase de temporada y deben comprar una localidad, al igual que los integrantes de la Grada de Animación, que necesitan adquirir su entrada para acceder a su zona habitual. Ahora, además, en concreto, sale a la venta la grada central por 10 euros

Las localidades se pueden comprar a través de la página web oficial del Valencia, con un máximo de seis entradas por persona. La apertura de nuevos sectores llega después de que las primeras zonas disponibles se agotaran en tiempo récord, una señal del interés que ha despertado esta eliminatoria.

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Una particularidad histórica

El encuentro tendrá, además, una particularidad histórica. Aunque se disputará en Mestalla, el Valencia actuará como visitante, ya que la normativa obliga a jugar en el campo elegido por el equipo de menor categoría. El Tavernes llegó a un acuerdo con el club valencianista ante las dificultades de su campo municipal para cumplir los requisitos federativos.

Será la segunda vez que el Valencia juegue como visitante en su propio estadio. La primera fue el 9 de mayo de 1964, también en la Copa del Rey, ante el CD Mestalla, su actual filial.

Mientras tanto, el Tavernes mantiene la venta presencial de entradas en sus instalaciones y ofrecerá autobuses gratuitos para jugadores, familiares, socios y aficionados. La Copa ya ha desatado la ilusión en la Safor y en el valencianismo, que responde con una demanda que obliga a ampliar el aforo disponible.