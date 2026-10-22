Javier Aguirre devuelve la sonrisa al grupo: Foulquier se lo pierde, Copete y Solís no

David Torres 22 OCT 2026 - 12:29h.

Sadiq da el primer paso, pero el Valencia ya tiene una fecha marcada para su regreso

Javier Solís vio un entrenamiento en el que Foulquier fue el gran ausente y Copete confirmó su vuelta

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ValenciaJavier Aguirre empieza a dejar su sello en Paterna. El técnico mexicano ha devuelto parte de la sonrisa al grupo y la segunda sesión de entrenamiento a puerta cerrada de la semana dejó una imagen de buen ambiente, bromas y risas entre los futbolistas durante los ejercicios de activación. Los resultados siguen sin acompañar, pero el entrenador busca recuperar la energía y la confianza de un vestuario que necesita reaccionar ante el Villarreal CF. Pese a la situación clasificatoria y a la urgencia de sumar una victoria, el equipo se mostró motivado sobre el césped. Los jugadores participaron entre risas y buen rollo en los primeros ejercicios, en una sesión en la que el cuerpo técnico continúa preparando una cita importante para recuperar sensaciones y resultados.

Uno de los nombres propios fue Umar Sadiq. El delantero nigeriano participó en los ejercicios de activación prácticamente como uno más, una imagen que invita al optimismo después de varias semanas apartado de la dinámica habitual por sus problemas físicos. Su evolución es una de las noticias que sigue de cerca el valencianismo, necesitado de alternativas para mejorar sus prestaciones ofensivas.

Aguirre continúa ajustando piezas y aprovechando cada entrenamiento para comprobar con qué futbolistas puede contar de cara al encuentro de este sábado en Mestalla. El buen ambiente no cambia la urgencia competitiva, pero sí ofrece una señal de que el vestuario trata de afrontar el momento con energía y cohesión, en una semana en la que el entrenador quiere preparar al equipo para dar un paso adelante.

Copete sí, Foulquier no

La sesión de entrenamiento también dejó novedades en la defensa. Copete volvió a trabajar con normalidad y apunta a entrar en la convocatoria para el partido contra el Villarreal CF. El central sigue avanzando en su puesta a punto y podría convertirse en una alternativa para Aguirre.

La situación de Foulquier es diferente. El lateral ni siquiera saltó al campo durante el entrenamiento, por lo que su presencia ante el conjunto castellonense se complica. Tampoco trabajaron Diego López y Sergi Canós, ambos lesionados de larga duración. Cuatro situaciones distintas para un Valencia CF que necesita recuperar efectivos en plena búsqueda de soluciones.