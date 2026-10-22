A falta de fichajes, Javier Aguirre busca los goles en casa

David Torres Valencia, 22 OCT 2026 - 07:17h.

Sadiq está cerca de salir de su lesión, pero Javier Aguirre sólo cuenta con Hugo Duro y Danjuma

Giro táctico de Javier Aguirre en Paterna con dos novedades

Compartir







Javier Aguirre necesita goles y el Valencia CF también y no puede esperar a que lleguen nuevos fichajes. El Valencia CF atraviesa una grave sequía ofensiva y el técnico mexicano ha comenzado a buscar soluciones dentro de la plantilla. En los entrenamientos de Paterna, el entrenador ha probado alternativas con Hugo Duro y Arnaut Danjuma, dos atacantes que todavía no se han estrenado esta temporada y que están llamados a dar un paso adelante para cambiar la dinámica del equipo.

El conjunto valencianista apenas suma cinco goles en las nueve primeras jornadas y ocupa la penúltima posición de LaLiga, con seis puntos. Una producción ofensiva insuficiente que contrasta con la necesidad de sumar victorias cuanto antes. Mientras Aaron Mayol y Aimar Blázquez ya dejaron su sello con un gol histórico en Mestalla, Aguirre necesita recuperar la aportación de dos de sus principales referencias ofensivas.

PUEDE INTERESARTE El mercado de Gourlay estrangula al Valencia CF de Braulio: solo juegan dos de los siete fichajes

El técnico ya ha introducido novedades en sus sesiones de trabajo en Paterna y busca fórmulas para mejorar el rendimiento colectivo. El Vasco prepara cambios y alternativas con el objetivo de que el equipo encuentre soluciones a una falta de gol que condiciona sus resultados. Hugo Duro y Danjuma aparecen en ese escenario como dos futbolistas que necesitan recuperar su mejor versión.

PUEDE INTERESARTE Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

Hugo Duro, de máximo goleador a la necesidad de reivindicarse

El delantero madrileño lleva sin marcar desde el 17 de mayo, cuando anotó ante la Real Sociedad en Anoeta. Después de ser el máximo goleador del Valencia en las tres últimas temporadas, acumula 402 minutos en el presente campeonato sin estrenar su cuenta.

Su situación también tiene un componente anímico. Las críticas de la afición, los pitos recibidos en Mestalla y la ocasión fallada ante el Racing han aumentado la presión sobre el atacante. Aguirre, sin embargo, defendió su trabajo y recordó que aporta otras soluciones al equipo, aunque le falta culminarlas con goles.

PUEDE INTERESARTE Mestalla busca el gol perdido: la peor sequía histórica de su historia amenaza también a Hugo Duro y Danjuma

Danjuma, más de un año sin marcar en Liga

La sequía de Arnaut Danjuma es todavía más prolongada. El neerlandés no marca en Liga desde el 30 de septiembre de 2025, ante el Oviedo, y acumula 32 partidos ligueros consecutivos sin ver puerta.

Pese a esa falta de eficacia, ha participado en las nueve jornadas disputadas y suma 661 minutos. Su velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios son recursos que Aguirre necesita convertir en ocasiones y, sobre todo, en goles.

El mercado apunta a un central y Aguirre espera a Sadiq

El Valencia busca un delantero en el mercado, pero la prioridad es reforzar el centro de la defensa. Por eso, mientras la dirección deportiva trabaja en las incorporaciones y no llega un nuevo atacante, Aguirre debe sacar más rendimiento a los recursos disponibles.

La otra esperanza es Sadiq Umar, cuya recuperación podría ofrecer una alternativa en punta en los próximos días. El nigeriano, autor del gol valencianista ante el Deportivo en Riazor, sufrió una lesión en la región isquiotibial derecha. Al punta le queda poco para volver, pero aún se deben disputar dos semanas y, hasta que vuelva y lleguen posibles refuerzos, el mensaje es claro: Aguirre necesita recuperar a Hugo Duro y Danjuma. El Valencia no puede permitirse seguir esperando más tiempo a que sus delanteros vuelvan a marcar.