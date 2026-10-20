El mercado de Gourlay estrangula al Valencia CF de Braulio: solo juegan dos de los siete fichajes

Maffeo y De Haas, los únicos que se salvan de la quema

Braulio Vázquez pone límites a los fichajes del Valencia CF: "No estamos mirando ese mercado hoy"

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El Valencia CF de Javier Aguirre necesita refuerzos y el mercado que diseñó Ron Gourlay condiciona el margen de maniobra de Braulio Vázquez. El director deportivo está condenado a enmendar los errores de Gourlay, como ya se apuntó en septiembre, cuando heredó una plantilla con carencias y una planificación que no terminó de resolver las necesidades del equipo. Además lo hace, tal y como advirtió este sábado, con importantes limitaciones económicas.

El técnico mexicano tampoco esconde lo que necesita. Aguirre quiere más incorporaciones y espera que el club pueda reforzarse, como explicó al hablar de la posibilidad de incorporar nuevos jugadores y de nombres como Erik Lira. El entrenador reclama soluciones para una plantilla que sigue mostrando debilidades, especialmente en ataque y en el eje de la defensa. Su enfado tras el estreno en Mestalla por la falta de delanteros volvió a poner el foco en las carencias de la plantilla.

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Un mercado incompleto que obliga a volver a fichar

Pero el problema viene de lejos. El último día del mercado de verano, el Valencia buscaba un central de jerarquía y un delantero, tal y como avanzó ElDesmarque. Eran dos posiciones prioritarias que quedaron sin resolver y que ahora vuelven a la agenda de Aguirre. El técnico quiere ambos perfiles, pero Braulio debe trabajar con las limitaciones de una planificación que no cerró todas las necesidades de la plantilla.

La situación resulta especialmente delicada porque el club no solo necesita fichar, sino también sacar rendimiento a los jugadores que ya incorporó. El acuerdo entre el entrenador y el director deportivo para trabajar juntos abrió una nueva etapa, pero las necesidades de la plantilla siguen condicionando el proyecto. Aguirre ya ha dejado claro que espera más incorporaciones y que le gustaría contar con más efectivos.

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Solo dos fichajes tienen continuidad

De los siete refuerzos, entre fichajes y cedidos, solo Pablo Maffeo y Justin De Haas tienen continuidad en los planes del entrenador. El resto ofrece un balance mucho más discreto. Ryonosuke Sato, Arnau Martínez y Aliou Dieng apenas han encontrado espacio, mientras que Kayne Van Oevelen todavía no ha disputado ni un minuto. Harvey Elliott suele entrar en las rotaciones para los tramos finales.

Sato, Arnau Martínez y Dieng no son titulares desde septiembre. El caso del centrocampista africano es aún más significativo: no solo ha perdido protagonismo, sino que está en el mercado por si encuentra una salida. Su situación evidencia hasta qué punto algunas incorporaciones no han respondido a las expectativas.

Braulio tiene por delante una tarea mayúscula: corregir los errores del mercado anterior, reforzar las posiciones que siguen descubiertas y recuperar el rendimiento de jugadores que, por ahora, no están aportando lo esperado.

Los minutos de los fichajes