David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 14:11h.

Tildó de "casualidades de la vida" las reuniones de Braulio y Tarek Sebiat , agente de Erik Lira y Edson Álvarez

Erik Lira, un sueño imposible para el Valencia CF de Braulio que mira otros frentes: internos y externos

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El técnico del Valencia CF, Javier Aguirre, no esconde que le gustaría reforzar la plantilla en el mercado de invierno, aunque tiene claro que la prioridad pasa por ganar partidos. El entrenador mexicano, que ya ha explicado que ganar es lo que importa, reconoce que mantiene reuniones diarias con Braulio Vázquez para hablar del pasado, el presente y el futuro del equipo. Y deja una frase que apunta directamente a sus deseos para enero: "quizá, en lugar de dos (fichajes) sean tres".

La reflexión de Aguirre llega después de que haya trascendido el nombre de Erik Lira como posible objetivo del Valencia CF, una operación que no se corresponde con la realidad, mientras también se ha relacionado al técnico con Edson Álvarez. Antes de poner el foco en posibles incorporaciones, el entrenador insiste en que el equipo debe sumar de tres en tres para ganar tiempo y margen de maniobra de cara al mercado invernal.

Aguirre explica sus reuniones con Braulio y lanza un deseo para enero

¿Se ha reunido ya con Braulio Vázquez para hablar del mercado de invierno? ¿Es optimista sobre la posibilidad de fichar? Le preguntaron en sala de prensa y Aguirre confirmó las citas del técnico para hablar de fichajes. Lo primero tildó de "casualidades de la vida" las reuniones de Braulio y Tarek Sebiat , agente de Erik Lira y Edson Álvarez, para después centrarse en su petición

"No te lo puedo decir, pero sí ha habido reuniones. Claro que me reúno con Braulio todos los días. Hablamos del pasado, del presente y del futuro. Es nuestra obligación ir un paso por delante para mejorar las cosas.

Lo primero, y en eso me lo recuerda Braulio y yo también estoy de acuerdo, es que tenemos que sumar tres puntos. Eso nos dará más tiempo para hablar y quizá, en lugar de dos (fichajes) sean tres".