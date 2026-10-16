David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 13:06h.

"No soy supersticioso, ni cabezón y no seré yo quien cambie esta tradición"

La superstición de Javier Aguirre que rompe una tradición en Mestalla

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En el año en que Mestalla dirá adiós tras 103 años de vida útil, el técnico mexicano Javier Aguirre pidió que se cambiar de lado el banquillo local de Mestalla y que ocupara el de la derecha del túnel de vestuarios, una modificación que rompía con una tradición histórica del Valencia en su estadio, donde los entrenadores del equipo local se han sentado siempre en el lado izquierdo.

Aguirre ha solicitado al club este cambio, aunque se desconocía la razón de su petición. Hasta su llegada, el banquillo local siempre ha estado situado tradicionalmente a la izquierda del túnel de vestuarios, junto al vestuario del equipo valencianista. Con la decisión del entrenador mexicano, el equipo iba a pasar a ocupar el banquillo del lado contrario y lo iba a hacer por primera vez este sábado ante el Athletic, en el primer partido como local de Aguirre tras su debut en El Sardinero, pero finalmente no será así.

Adiós a una tradición histórica ¿Por qué?

Esta modificación iba a poner fin a una costumbre que se había mantenido durante los más de cien años de historia de Mestalla justamente en la última temporada que se disputara en el estadio antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para verano de 2027. En su anterior club en España, el Mallorca, el técnico mexicano pidió también un cambio en el banquillo local a la derecha del tunel de vestuarios, tal y como ha solicitado ahora su nuevo club y ahora tocaba saber los motivos pero, por sorpresa, Aguirre reconoció en rueda de prensa que le había cambiado de opinión.

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Esto dijo al respecto Javier Aguirre en sala de prensa "Fui idea mía, sí, pero hablamos y el argumento más sólido que me dieron es la historia. No soy supersticioso, ni cabezón y no seré yo quien cambie esta tradición y se quedará en el mismo sitio. No es algo que me quite el sueño", dijo entre risas el técnico mexicano.