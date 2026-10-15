La superstición de Javier Aguirre que rompe una tradición en Mestalla

David Torres 15 OCT 2026 - 15:08h.

El 'Vasco' Aguirre quiere volver a "acojonar" a los rivales en Mestalla y el Athletic es su víctima favorita

Aguirre estrenará su superstición ante el Athletic Club

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ValenciaJavier Aguirre afronta este sábado ante el Athletic uno de esos partidos que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada del Valencia CF. El técnico mexicano se estrenó con un empate en Santander y ahora prepara su primera cita en Mestalla, donde necesita recuperar la confianza de la afición y empezar a cambiar la dinámica de un equipo que atraviesa un momento delicado. El entrenador ya ha dejado muestras de su carácter en sus primeros días, desde su intención de acojonar a los rivales del Valencia CF en Mestalla como le ha sucedido a él como visitante, hasta la tranquilidad que transmite en Paterna, donde se ha mostrado sonriente y relajado, pero lejos del cachondeo de la sala de prensa.

Pero hay otro detalle, menos visible, con el que el mexicano pretende mantener sus costumbres en su nuevo destino. Aguirre ocupará el banquillo de la derecha en Mestalla, tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva y ha podido confirmar ElDesmarque, una elección personal que ya solicitó durante su etapa en el Mallorca y que rompe con la disposición habitual del estadio valencianista. Una pequeña superstición que le acompaña en su llegada al club, donde ya ha vivido sus primeros momentos como entrenador valencianista tras hacerse oficial su fichaje por el Valencia CF.

Aguirre cambia de banquillo en Mestalla

El entrenador local se ha sentado históricamente en el banquillo de la izquierda en Mestalla. Aguirre, sin embargo, prefiere el de la derecha y ya pidió este cambio durante su etapa en Mallorca. No es una decisión motivada exclusivamente por la situación del Valencia, sino una preferencia personal que quiere mantener también en su nueva aventura.

A sus 67 años, el técnico mexicano cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Ha dirigido a numerosos equipos en España y México, además de selecciones nacionales, y conoce de sobra los escenarios de máxima presión. Su llegada al Valencia responde precisamente a la necesidad de encontrar una reacción inmediata y recuperar a un equipo que necesita resultados y, en su estreno en Mestalla, quiere tenerlo todo controlado. El cambio de banquillo no modificará por sí solo el rendimiento del conjunto valencianista, pero sí refleja la personalidad de un entrenador que llega con sus propios métodos y costumbres. Aguirre quiere hacerse notar desde el primer día y trasladar al equipo la energía que considera necesaria para afrontar el reto.