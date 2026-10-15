David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 12:35h.

Este viernes, reunión clave para organizar el duelo que no cambia de fecha (miércoles 28 a las 21 h)

El Tavernes - Valencia CF de Copa del Rey finalmente se jugará en Mestalla: el anuncio

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El Valencia CF ya tiene confirmación oficial para una de las citas más especiales de esta primera ronda de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado al club que el partido ante la UE Tavernes de la Valldigna se disputará en el Camp de Mestalla, después de que el conjunto valenciano solicitara trasladar el encuentro a su estadio. El duelo mantiene la fecha y el horario previstos inicialmente y se jugará el próximo miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas.

La decisión pone fin a una de las principales incógnitas que rodeaban a una eliminatoria con un componente especial para el fútbol valenciano. Tal y como había adelantado ElDesmarque sobre la posibilidad de que el Tavernes recibiera al Valencia CF en Mestalla, el traslado permitiría al conjunto de la Valldigna disfrutar de una noche histórica en uno de los grandes escenarios del fútbol español.

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El Valencia jugará como visitante en Mestalla

Aunque el encuentro se dispute en su estadio habitual, el Valencia CF ejercerá como equipo visitante en esta primera eliminatoria copera. La condición de local corresponderá a la UE Tavernes de la Valldigna, que tendrá la oportunidad de vivir un partido de máxima repercusión ante el conjunto de Primera División.

El cambio de escenario también obliga a concretar cuestiones organizativas importantes, especialmente las relacionadas con el acceso al estadio y la distribución de las localidades. En este sentido, el Valencia CF mantendrá este viernes una reunión con los responsables de la UE Tavernes para definir la operativa del encuentro y acordar el reparto de las entradas.

Una noche histórica para el Tavernes que pide paciencia

La eliminatoria permitirá al conjunto de la Valldigna afrontar un compromiso inolvidable ante el Valencia CF. La posibilidad de jugar en Mestalla convierte el partido en una cita especial para sus futbolistas, su afición y el propio club, que tendrá la oportunidad de disputar una competición nacional en un escenario emblemático.

Con el visto bueno de la Federación, la fecha queda fijada: miércoles 28 de octubre, a las 21:00 horas, en Mestalla. Ahora queda por concretar cómo se organizará la venta y distribución de las entradas para una noche que ya tiene escenario confirmado. En se sentido, la UE Tavernes ha pedido paciencia