David Torres 14 OCT 2026 - 07:37h.

Los dos clubes lo acordaron este martes

El Tavernes - Valencia CF de Copa del Rey finalmente se jugará en Mestalla: el anuncio

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ValenciaEl Tavernes-Valencia CF de la Copa del Rey se jugará en Mestalla después de que las dificultades del campo municipal hayan complicado la posibilidad de acoger el encuentro, una decisión que supone un giro respecto a la opción inicial de disputar el partido en Tavernes. La decisión llega después de varios días de conversaciones y de la visita de los técnicos de la Federación. El club había defendido la posibilidad de disputar el encuentro en su estadio, pero las exigencias para recibir a un rival de Primera División han terminado inclinando la balanza hacia Mestalla. Lo que no cambiará, eso sí, es el horario marcado para la celebración del choque.

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"Lo que era un secreto a voces ya es una realidad. Nuestro partido contra el Valencia se jugará en Mestalla. Un de esos momentos que cuesta imaginar y que ahora podremos vivir en primera persona. Jugar en un estadio mítico, ante una afición única y en un escenario que forma parte de la historia del fútbol valenciano", destacó el club en un comunicado oficial. Pero ¿qué hay detrás de la decisión?

De los árboles a la iluminación: por qué el Tavernes no puede acoger el partido

Tras conocerse los detalles de la visita de la Federación y los preparativos de la eliminatoria, Salva Talens, presidente de la UE Tavernes, y Toni Hernández, vicepresidente del club, explican en À Punt por qué el encuentro cambia de escenario y cuándo se abordarán los precios de las entradas. "Ya hicimos la primera toma de contacto la semana pasada y, al final, sí, jugaremos allí porque las condiciones que tenemos en el campo no se reúnen", explica Salva Talens.

El presidente detalla los obstáculos que presenta el recinto municipal. El primero está detrás de la portería sur, donde hay numerosos árboles que deberían cortarse. También sería necesario actuar sobre una pared y retirar los banquillos situados enfrente. A esas dificultades se suma la iluminación. "El alumbrado no es el más apropiado para un partido contra un rival de Primera División", señala Talens, que cifra en el triple la potencia lumínica necesaria para adecuar el campo a las exigencias del encuentro.

Toni Hernández, por su parte, confirma que la decisión se tomó después de valorar los pros y los contras. El vicepresidente reconoce que el Tavernes quería jugar en casa, pero admite que las normativas federativas y las limitaciones de un campo de Primera Regional hacían muy complicada esa posibilidad.

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Precios populares, viaje pagado y una reunión clave el viernes

La próxima fecha marcada en el calendario es el viernes. Ese día, si no surge ningún contratiempo por parte del Valencia CF, el Tavernes abordará con el club de Mestalla las condiciones de la venta de entradas. Todavía no hay un precio cerrado ni una fecha confirmada para el inicio de la venta, ni tan siquiera cómo se distribuirá entre ambas aficiones.

Talens sí avanza cuál es la intención de la entidad: "Serán precios populares para todos". El presidente también explica que los socios del Tavernes viajarán, previsiblemente, con los gastos del desplazamiento pagados.

El club quiere facilitar que sus aficionados acompañen al equipo en una cita histórica y que la afición valencianista también pueda acudir a Mestalla. La aspiración es reunir al mayor número de espectadores posible. "Si pueden ser 14.000, que no sean 10.000", apunta Talens.

Hernández eleva incluso esa expectativa. "Creo que reunir a 15.000 o 20.000 personas sería una cifra escandalosa para nosotros. Sería muy bueno, tanto económica como deportivamente. Es un espectáculo", asegura.

Una fiesta para Tavernes en el último año de Mestalla

El traslado convierte el encuentro en una oportunidad especial para el fútbol modesto valenciano. El vicepresidente considera que jugar en Mestalla será un acontecimiento para los futbolistas, los niños de la cantera y los aficionados del municipio. "Será una auténtica fiesta. Irá gente de Tavernes que también es del Valencia y puede ser un día grande, bonito y simbólico", explica Hernández, que también destaca el significado de disputar el partido en el último año de Mestalla.

El escenario ya está decidido, a falta de la confirmación federativa. Ahora quedan por concretar los precios, la distribución de las entradas y los detalles del desplazamiento. El viernes será el siguiente paso para que el Tavernes empiece a preparar su gran cita en Mestalla.