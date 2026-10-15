David Torres 15 OCT 2026 - 12:01h.

Carantoña a Danjuma para empezar y consulta de notas

Rioja y Foulquier, lo que se ve después de que Braulio y Aguirre derriben el muro de Paterna tres años después

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ValenciaEl Valencia CF abrió las puertas de Paterna a la prensa tres años y medio después y dejó una imagen llamativa de Javier Aguirre. Lejos del entrenador dicharachero, bromista y expresivo que ha conquistado las ruedas de prensa desde su llegada, el mexicano se mostró tranquilo, sonriente y silencioso durante los minutos en los que los medios pudieron presenciar el entrenamiento.

Como se aprecia en el vídeo superior, Aguirre observó la sesión desde la distancia, en un campo anexo junto a los porteros, mientras Pol Lorente y Toni Amor llevaban la batuta sobre el césped principal. El técnico no perdía detalle. Miraba los ejercicios, consultaba una hoja con apuntes que guardaba en los bolsillos y reflexionaba sin necesidad de intervenir constantemente.

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Una carantoña con Danjuma

Dicho esto, antes de comenzar, Danjuma se le acercó mientras hablaba con Toni Amor, su segundo, y el técnico desplegó todos sus encantos. Le hizo una gracia al neerlandés, que fue suplente en Santander y que apunta al once titular ya que Aguirre quiere jugar con extremos.

Con todo, la estampa de Aguirre concentrado contrastaba con el personaje que ha mostrado en sus primeras comparecencias públicas. Aguirre ha recurrido al humor para hablar de su llegada a Valencia, de la presión que rodea al equipo y hasta de sus encuentros con los aficionados, como ya demostró en sus anécdotas más divertidas ante los medios. En Paterna, sin embargo, predominó un perfil más reservado, atento a cada movimiento y sin necesidad de convertirse en el protagonista.

Aguirre observa y después toma el mando

El entrenador mexicano es conocido por su apuesta por las charlas individuales y por su capacidad para conectar con los futbolistas en el trato directo. Durante la parte abierta a la prensa, dejó trabajar a sus ayudantes y se dedicó principalmente a observar. Su intervención llegó cuando la sesión avanzó y los medios ya no estaban delante, momento en el que pudo tomar las riendas del grupo sin cámaras ni miradas externas.

La primera apertura de Paterna en años permitió así descubrir una faceta menos habitual del 'Vasco'. El técnico que hace reír en sala de prensa también sabe guardar silencio, tomar notas y analizar desde la distancia. En plena preparación para recibir al Athletic Club, Aguirre parecía tener claro que, antes de hablar, toca mirar y trabajar.