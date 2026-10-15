David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 09:49h.

"Le he dicho que no se crezca por meter un gol, que, si no, lo bajo rápido"

Los planes de David Otorbi tras el interés de la Premier y la cláusula del Valencia CF para retenerlo

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David Otorbi ya tiene su primer gol con el Valencia CF en el bolsillo y también una historia que recordar junto a Javi Guerra. Los dos canteranos reviven en una divertida charla la jugada que permitió al extremo marcar el 2-2 ante el Racing de Santander, en el estreno de Javier Aguirre en el banquillo valencianista. Un tanto que rescató un punto y que dejó una de las imágenes más ilusionantes de la remontada del equipo en El Sardinero, donde el Valencia encontró motivos para creer hasta el final. La reacción del equipo para empatar tuvo en la conexión entre ambos jóvenes uno de sus grandes protagonistas.

La conversación también sirve para descubrir los motes que acompañan a los dos futbolistas y la complicidad que existe entre ellos. A Otorbi le llaman "Motorbi", aunque también hay quien ve en él a un Kaká 2.0 y quien ya lo bautiza como la pantera. Javi Guerra, que le dio la asistencia, no pierde la oportunidad de gastarle alguna broma, recordarle una ocasión anterior y advertirle de que no se crezca por marcar un gol. "Sino lo bajo yo", afirma El extremo, por su parte, reconoce el buen recibimiento que ha tenido desde que empezó a entrenarse con el primer equipo y agradece el apoyo de sus compañeros. Mientras Otorbi busca aprovechar sus oportunidades y hacerse un sitio con Aguirre, como ya contó al reclamar protagonismo junto a Mayol, su proyección también despierta interés fuera de Mestalla, con la Premier League en el horizonte. Guerra, por su parte, vuelve a encontrar razones para mirar hacia delante tras una etapa complicada, como explicó al reconocer que el equipo estaba hundido antes de reaccionar en Santander. El centrocampista ya señaló el camino a Aguirre

Así fue la charla entre Javi Guerra y Otorbi

Javi Guerra: ¿Qué opinas del gol? ¿Qué sentiste cuando lo marcaste? Creo que fue un gol importante para ti y, encima, el primero.

David Otorbi: Alegría. Mi familia estaba contenta cuando llegué a casa, mis amigos también... Todos estaban contentos.

Javi Guerra: Al final, es un despeje que no se puede despejar.

Javi Guerra: "Si me la falla, le corto la cabeza"

Javi Guerra: Es una de las cosas que mejor hago: intento no quitarme el balón de encima. Vi que tenía espacio para conducir, que es una de las cosas que mejor hago, y esperaba que Otto viese la jugada que intentaba hacer. Quería ir hacia delante y que él siguiese corriendo. La entendió, siguió, le puse el balón y, por suerte, marcó. Creo que fue un gran gol.

David Otorbi: Cuando vi que estaba conduciendo, me metí hacia dentro para crear espacio. Había hueco para pasar, pero era lo mínimo. Con la calidad que tiene, la picó. Yo vi un segundo que el portero estaba siguiendo la jugada y lo aproveché.

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Javi Guerra: Ya le dije que en Sevilla me la falló, que le pegué al larguero. Si me falla esta, ya le he cortado la cabeza.

Otorbi: "Siempre me tiene que ver corriendo"

David Otorbi: Cada vez que Javi tiene el balón y mira hacia delante, mi primera intención es tirarme al espacio o buscar una carrera. Pero siempre me tiene que ver corriendo.

Javi Guerra: Son condiciones que nos pueden dar mucho. El otro día marca el gol y tiene también la última jugada que le da Hugo Duro, que al final habría sido gol y asistencia. Son condiciones que marcan la diferencia. Eso sí, le he dicho que no se crezca por meter un gol, que, si no, lo bajo rápido.

Otorbi: "Kaká 2.0 tenemos aquí al lado"

Javi Guerra: Hay mucha gente que dice que se muere como Kaká. Kaká 2.0 tenemos aquí al lado y me siento orgulloso de jugar a su lado.

David Otorbi: No, a ver, le llaman Motorbi, que no es mala, ¿no?

Javi Guerra: Sí, no es mala. ¿Y alguna más?

David Otorbi: No me viene ahora, pero... Pantera, Motorbi...

Javi Guerra: Motorbi, yo Motorbi suficiente la vi. Ya venía de la Academia y le llamaban Motorbi muchas veces.

Guerra: "Le he dicho que no se crezca por meter un gol, que, si no, lo bajo rápido"

Javi Guerra: Pase lo que pase, vaya bien o mal, tienes que estar centrado en lo tuyo, seguir mejorando e intentar aislarte de lo de fuera. Al final eres joven, te quedan muchos años y tienes que crecer poco a poco. Van a venir momentos buenos y malos, pero debes seguir adelante y mantener la misma línea.

David Otorbi: Desde el día de mi debut, incluso antes, cuando estaba entrenando con ellos, me acogieron muy bien. He estado trabajando día a día, con esfuerzo y sacrificio. Estoy muy contento por todo lo que me han aportado ellos y el cuerpo técnico. Todo ha ido muy bien.