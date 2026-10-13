David Torres Valencia, 13 OCT 2026 - 15:43h.

“Es verdad que nos han llamado muchos clubes, sobre todo de la Premier League”, dice su agente

El mercado amenaza a David Otorbi y el Valencia cuenta con una defensa por el fichaje

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“Es un chico que tiene mucho mercado y siempre lo ha tenido. En las últimas semanas nos han llamado bastantes clubes”, contaba este martes Nacho Gallart, representante de David Otorbi, la pantera del Cabañal, que fue seguido en directo este domingo en El Sardinero por el Newcastle tras marcar su primer gol como jugador del Valencia CF.

Ahora, su representante confirma ese interés, no solo de las Urracas, sino también de otros equipos ingleses. “Es verdad que nos han llamado muchos clubes, sobre todo de la Premier League”, contaba en declaraciones a Radio Marca. El agente, orgulloso por el primer gol del jugador más joven en la historia del Valencia CF en debutar en Mestalla, ya le había escrito unas palabras en su instagram oficial que llegan al alma. "Dios eligió que hoy era el día David. Orgulloso del resultado pero más orgulloso del camino que has recorrido . Te quiero ahijado , a seguir trabajando con la máxima humildad y amor al escudo".

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Los planes de Otorbi y la cláusula para retenerlo

Ese amor al escudo con el que Nacho Gallart acaba su dedicatoria coincide plenamente con los planes del futbolista. En ese sentido, descarta cualquier movimiento por un jugador que el Valencia CF tiene bien atado. “Estamos muy a gusto en Valencia y, de momento, nuestro único objetivo es seguir aprendiendo, seguir sumando y ayudar al equipo si el míster lo considera oportuno”. Y es que, la idea de David Otorbi es seguir sumando minutos en la élite y, actuaciones como la de Santander, le garantizan que va a tenerlos.

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En todo caso, viendo su proyección, el club lo tiene atado y bien atado. El Valencia CF renovó a Otorbi en abril de 2026, una apuesta por un futbolista formado en la Academia que todavía tiene margen para crecer y consolidarse en la élite. Otorbi renovó con el club en abril de 2026 y tiene contrato hasta junio de 2028, con una ampliación automática hasta 2031 si cumple determinados objetivos deportivos como cualquier jugador de la cantera y uno de ellos está ya cerca. Si juega diez partidos con el primer equipo automáticamente amplía su contrato, mejora sus condiciones económicas y sube su cláusula.

Dicho esto, si un equipo Premier viene con todo, el Valencia CF debería mejorar ese futuro contrato para asegurarse su continuidad.