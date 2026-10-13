Quién es Antón Clares: Javier Aguirre mueve ficha y contrata a un nuevo especialista

David Torres 13 OCT 2026 - 13:14h.

Llegó a Ecuador de la mano de Becacece, al que conoció en el Elche

El plan de Braulio Vázquez: tener un cuerpo técnico fijo en el Valencia CF, Darío Navarro es el ejemplo

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ValenciaJavier Aguirre no solo ha llegado al Valencia CF para cambiar al equipo sobre el césped. El técnico mexicano también quiere rodearse de profesionales de su confianza y ya tiene a su primer refuerzo: Antón Clares, analista con experiencia en el fútbol español y en la selección de Ecuador. Una incorporación que completará el cuerpo técnico de Aguirre y colaborará con la estructura fija que Braulio ha montado en Valencia. A pesar de que el propio entrenador asegurase que había visto los siete partidos del conjunto blanquinegro antes de aterrizar en Mestalla, está claro que necesita más información. Tras su estreno ante el Racing de Santander, Aguirre sigue reforzando su estructura de trabajo con el objetivo de disponer de más información y herramientas para enderezar el rumbo del equipo.

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Antón Clares, el primer refuerzo de Aguirre

El nuevo fichaje del Valencia CF, adelantado por la cadena COPE, es de Reu sy ya ha trabajado en clubes como el Elche, el Albacete y el Al-Ittihad, además de su reciente experiencia internacional en el Mundial.

No en vano, su trayectoria también incluye una etapa en la selección de Ecuador, a la que llegó de la mano de Sebastián Beccacece, con quien había coincidido en el Elche. "Al acabar la temporada recibí la primera llamada, pero no fue hasta un año después cuando volvió a contactar conmigo y acepté el reto", explicó sobre su incorporación al combinado ecuatoriano al Diario de Tarragona. Su currículo profesional refleja su experiencia en el análisis futbolístico, una especialidad que ahora pondrá al servicio del Valencia CF y de un Aguirre que necesita más información.

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Más información para cambiar la dinámica

La llegada de Clares refuerza el área de análisis del cuerpo técnico de Aguirre. Aunque el mexicano asegura que estudió los siete partidos del Valencia antes de asumir el cargo, contar con un especialista le permitirá ampliar la información sobre los futbolistas y los rivales.

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El entrenador busca acelerar su adaptación y detectar los aspectos que debe corregir. Su primer fichaje no llega para jugar, sino para ayudarle a conocer mejor todo lo que sucede alrededor del equipo y de sus rivales.