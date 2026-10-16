David Torres 16 OCT 2026 - 13:19h.

La gran duda es saber si jugará Danjuma u Otorbi por Ugrinic

Rioja y Foulquier, lo que se ve después de que Braulio y Aguirre derriben el muro de Paterna tres años después

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ValenciaJavier Aguirre apura las últimas sesiones antes de su estreno en Mestalla con varias incógnitas en la enfermería del Valencia CF. José Copete y Luis Rioja centran las dudas del técnico mexicano: el central ha vuelto a trabajar con el grupo tras siete meses de baja, mientras que el extremo sigue pendiente de la evolución de sus molestias en la planta del pie. Sus situaciones pueden condicionar tanto la convocatoria como el planteamiento del equipo ante el Athletic, en un partido en el que Aguirre estudia cambios en el sistema y en el once titular. Con las pistas sobre la posible alineación y la situación de cada lesionado sobre la mesa, el entrenador deberá decidir con qué efectivos afronta su primer partido en Mestalla, con Hugo Duro recuperado de los calambres y varias bajas que todavía condicionan sus alternativas.

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Once titular: Pepelu, Otorbi...

En ese sentido, la principal novedad podría ser rel regreso de Pepelu al once titular (si las recuperaciones en defensa se lo permiten, así como el cambio en las bandas, dónde Danjuma y David Otorbi parten como favoritos en detrimento de Ugrinic. En el otro costado debería mantenerse Dani Raba y arriba Hugo Duro. "No te voy a decir si Otorbi va a ser titular", sentenció. "Otorbi está muy bien, Raba jugó por fuera y estuvo bien, también laterales altos. Por fuera (por las bandas) estoy tranquilo".

En el caso de Pepelu, Aguirre dijo: "Cuantos más jugadores que tenga como Pepelu, mejor, que sean eficaces en varios puestos. Me encanta su personalidad, su forma de jugar. Lo veo más de volante que de central. Me gusta como defensa, pero conmigo jugará como volante porque llegan Diakhaby y Tárrega. Con Guido hacen una buena combinación. Uno es más pivotante que el otro. Los dos pueden jugar juntos", resumió.

Además, sobre Javi Guerra, que será titular matizó: “Por izquierda es donde menos participa porque con la raya que marca el límite del terreno de juego le limita mucho, por dentro me gusta más. Puede ser en doble pívote, un ‘8’ y hasta un ‘10’. Tiene personalidad y le sacaremos rendimiento”.

¿Se plantea cambiar el sistema y apostar por una defensa de cuatro?

Esto dijo Aguirre sobre el cambio de sistema. "¿Más atrevido? Te voy a decir una cosa: yo jugué el Mundial con una línea de cinco. Imagínate a Otorbi de carrilero y a Danjuma en esa posición. Los sistemas son tan dinámicos que solo representan una fotografía inicial. Después los jugadores se mueven tanto que una línea de cinco puede ser tan defensiva o tan ofensiva como quieras.

Hicimos dos goles en Santander y tuvimos otras dos ocasiones para marcar, una de Raba, que tiró por encima del larguero, y la de Hugo al final. En el descanso quité a un central y jugué con cuatro atrás en la disposición inicial. Después puedes acabar incluso con siete jugadores por detrás del balón. La línea de cuatro también puede ser muy agresiva.

Los sistemas no me preocupan demasiado. Evidentemente, ojalá tuviéramos más llegada al área rival y marcáramos cuatro goles por partido en lugar de dos. Empezar con dos goles a favor y otras dos ocasiones claras fuera de casa no está mal. Ojalá en Mestalla generemos más, las metamos y defendamos mejor, porque recibir dos goles por partido no es bueno. En eso hemos trabajado con cuatro, cinco o tres defensas, o con los diez jugadores si hace falta".

Aguirre despeja las dudas en la enfermería: Rioja sí, Copete no

En ese sentido, Javier Aguirre ha anunciado el regreso de Luis Rioja al equipo pero no el de Copete. Además ha repasado la situación de otros futbolistas como Sadiq, Foulquier, que tampoco entra en la lista. "Rioja está y Copete me convencieron que no, pero está casi. Salvo Diego López y Sergi Canós, están casi todos y me alegro. Foulquier estamos tampoco lo voy a llevar, pero está cada día mejor y nada más", resumía el entrenador mexicano.

"Estoy muy contento con la vuelta de estos siete u ocho jugadores que estaban lesionados. Foulquier también está ahí y Dimitrievski va cada día mejor. He hablado con él, pero no lo voy a convocar, aunque podría hacerlo. Insisto, estoy muy contento con las recuperaciones".