David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 13:13h.

Javier Aguirre detecta los cinco males del Valencia CF y ya sabe por dónde empezar

Aguirre recupera a Tárrega y Rioja y podría salir con defensa de cuatro ante el Athletic

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Javier Aguirre prepara el duelo ante el Athletic Club con novedades en el Valencia CF. El técnico ha vuelto a probar a Pepelu como mediocentro junto a Guido Rodríguez y ha ensayado con una defensa de cuatro, dos movimientos que ya contempló en sus primeros entrenamientos. Al entrenador le quedan dos sesiones antes de recibir al conjunto rojiblanco, tras el empate en Santander, donde Otorbi rescató un punto. Aguirre analizó las sensaciones de su estreno y ahora busca ajustar el equipo para el partido en Mestalla que quiere, lógicamente, se parezca al que acabó en Santander más que el que empezó. El Athletic es una prueba de

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Rioja, pendiente; Tárrega, Danjuma, Foulquier y Copete, con el grupo

En el entrenamiento, Rioja ha completado la primera parte con sus compañeros y después se ha retirado. Su evolución marcará su disponibilidad para el sábado. Además, César Tárrega, al que se le esperaba como titular en Santander, sigue acumulando entrenamientos y podría jugar de inicio en una defensa de cuatro con De Haas, Gayà y Maffeo.

La otra nota positiva ha sido la presencia de Foulquier y Copete, que han trabajado con el grupo. Aguirre apura así la preparación para un encuentro en el que busca consolidar sus ideas y lograr la primera victoria de su etapa en Mestalla. El ex del Mallorca sigue siendo duda para entrar en la convocatoria porque lleva siete meses fuera, pero la intención es que no se retrase mucho más su regreso.

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Pepelu vuelve al centro del campo

El caso es que, con las nuevas altas, Javier Aguirre, que no pudo apostar por el doble pivote formado por Pepelu y Guido Rodríguez en El Sardinero porque las molestias de Tárrega condicionaron la defensa y obligaron al valenciano a jugar como central, ahora sí podría hacerlo. Además, si suma nuevos extremos como Rioja y Danjuma, podría apostar por un 1-4-2-3-1 ante el Athletic Club. Las dos sesiones restantes serán claves para comprobar si mantiene esta apuesta ante el conjunto vasco.