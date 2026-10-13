El Valencia mejora algo el ataque pero mantiene sus problemas defensivos tras la salida de Corberán

Javier Aguirre detecta los cinco males del Valencia CF y ya sabe por dónde empezar

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El Valencia CF ha cambiado su cara en ataque, pero todavía arrastra problemas defensivos y dificultades para controlar los partidos. Tras salida de Carlos Corberán, el paso de Óscar Sánchez por el banquillo y el estreno de Javier Aguirre, con un empate ante el Racing de Santander (2-2) se puede realizar ya un primer análisis, una primera radiografía de lo que ha mejorado el equipo sin Carlos Corberán y de las asignaturas que todavía tiene pendientes el Vasco. El Valencia ha mejorado su capacidad goleadora y parece haber recuperado energía competitiva. Sin embargo, todavía debe defender mejor, gestionar las ventajas y jugar con más personalidad. El cambio de entrenador ha iniciado una nueva etapa, pero convertir esas primeras señales en fútbol y regularidad será el verdadero reto y necesitará tiempo.

El viejo Vasco Aguirre: el entrenador más mayor de la historia

En ese sentido, el técnico mexicano ya ha identificado algunas carencias en el equipo tras su debut en El Sardinero que le convirtió de facto en el entrendor más viejo más mayor en dirigir al Valencia, al conducir al equipo en El Sardinero con 67 años y 314 días, una edad con la que superó en más de seis años la del último encuentro del argentino Alfredo Di Stéfano en marzo de 1988, como ya publicó ElDesmarque.

De hecho, Di Stéfano había sido, por el momento, el único preparador en dirigir al Valencia con más de 60 años, mientras que el italiano Cesare Prandelli o el valenciano Voro González lo hicieron con 59 años.

En la parte contraria se encuentran el británico Randolph Galloway, el primer entrenador del Valencia en la máxima categoría, cuando apenas contaba con 31 años y 265 días en septiembre de 1931.

Los datos con y sin Corberán: el Valencia marca más goles, pero sigue concediendo demasiado

La experiencia del Vasco habla por él, pero por lo que se le juzgará es por los resultados. Y ahí los números reflejan una mejoría ofensiva evidente. En los cinco primeros encuentros de Liga, con Carlos Corberán al mando, el Valencia sumó un empate y cuatro derrotas, con apenas un gol a favor y diez en contra. La media fue de 0,2 tantos marcados y dos recibidos por partido.

Sin Carlos Corberán, el balance ha cambiado: una victoria ante el Alavés (0-1), una derrota frente a la Real Sociedad (2-3) y el empate contra el Racing (2-2). Cinco goles a favor y otros cinco en contra en tres jornadas, con una media de 1,66 tantos anotados y recibidos por encuentro.

En ataque, Aguirre ha recuperado protagonismo para futbolistas como Dani Raba, autor del primer gol en Santander, y Harvey Elliott. También destacó el trabajo de Hugo Duro, pese a que el delantero volvió a fallar una ocasión muy clara para ganar. Su sequía ya alcanza los 17 partidos y el Valencia necesita que su referencia ofensiva transforme el esfuerzo en goles. La actitud es importante, pero la eficacia en las áreas resulta decisiva.

Más personalidad sí, pero no un mejor juego: falta una salida de balón más limpia

El técnico mexicano detectó en Santander otro de los problemas que arrastra el equipo: la dificultad para encadenar pases cuando el rival presiona. "Pedí personalidad para hacer tres pases. Error mío", reconoció tras el encuentro.

El Valencia se adelantó pronto, pero perdió el control y sufrió para superar la presión del Racing. No basta con correr, luchar y competir. El equipo necesita conservar la pelota, enlazar posesiones y evitar que cada pérdida le obligue a defender de nuevo y eso tampoco lo ha conseguido aún. El gol de Raba precedió a minutos de dominio del Racing de Santander que llegó a remontar.

Problemas en defensa

El equipo ha recuperado cierta capacidad para generar peligro y encontrar la portería rival que con Corberán no tenía, pero la mejoría no se ha trasladado con la misma intensidad a la defensa. El Valencia sigue concediendo ocasiones y necesita corregir errores para convertir su producción ofensiva en más puntos.

En ese sentido, Aguirre debe ajustar su sistema defensivo. La disposición inicial con tres centrales dejó espacios ante los movimientos de los interiores del Racing. Aguirre asumió el error y pasó a una defensa de cuatro tras el descanso, una modificación que mejoró el funcionamiento con balón, aunque no eliminó todos los problemas. La recuperación de Copete y de Tárrega será clave para que pueda liberar a Pepelu.

¿La cantera?

La cantera sigue siendo otra asignatura pendiente. Solo con Óscar Sánchez al frente, cuando debutaron dos futbolistas de la Academia, pareció tener el protagonismo que merece. Con Corberán, David Otorbi apenas disfrutaba de minutos residuales y, de momento, la llegada de Aguirre no ha cambiado demasiado el escenario para los jóvenes de Paterna.

La mejora de actitud, lo más destacable

Aguirre se marchó satisfecho con la entrega de sus jugadores, aunque consciente de que queda mucho trabajo. "El primer paso ya lo dimos, la actitud", resumió el mexicano que sí que ha conseguido que el equipo tenga un punto más de intensidad que sus predecesores. Si bien es cierto, la mitad de ellos acabaron fundidos y con calambres.