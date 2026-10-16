David Torres 16 OCT 2026 - 15:45h.

El Tavernes pondrá unos cien autobuses y los precios son populares

Luz verde para el Tavernes-Valencia CF en Mestalla y con las entradas, "paciencia"

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ValenciaEl duelo de Copa entre la UE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF ya tiene escenario y condiciones para su eliminatoria de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado que el encuentro se dispute en Mestalla, después de la petición del conjunto de la Safor, que ejercerá como local pese a jugar en el estadio valencianista. La decisión llega tras varios días de gestiones en los que el Tavernes apuró sus opciones de jugar en su campo, aunque también contempló Alzira y Gandía como alternativas, la posibilidad de jugar en Mestalla precipitó todo. Pronto se tomó la decisión sobre la sede y, tras la aprobación federativa tocaba ponerse a fijar precios de las entradas, reparto de taquillas y desplazamiento.

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Así, Este viernes, representantes de ambos clubes se han reunido para concretar la operativa del partido, el reparto de entradas y las condiciones de acceso al estadio. De ese encuentro han salido los primeros detalles para una cita que se disputará el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas y que permitirá al Tavernes vivir una noche especial en uno de los grandes escenarios del fútbol español.

Entradas a precios populares para el Tavernes-Valencia CF

Tras la cita, los dos clubs han quedado en hablar durante todos estos días. El Valencia CF se ha puesto a disposición del Tavernes para ayudarles en todo, cosa que los responsables del club de la Safor han agradecido. Sirva como ejemplo que, después de la reunión, que se ha producido en las oficinas del Valencia CF, Salva Talens, presidente de la UE Tavernes ha atendido a À Punt para explicar cómo está la situación. No han querido facilitar los precios pero algunas fuentes hablan de entre 10 y 25 euros.

¿Cómo está el tema de las entradas?

Muy bien. Todas las negociaciones están yendo bien. A partir de mediados de la próxima semana, las entradas estarán a la venta. Tendrán precios populares y razonables.

¿Cuál será aproximadamente el precio de las entradas?

Todavía no lo hemos acabado de decidir. Lo concretaremos y, a partir de mediados de la próxima semana, estará todo en marcha.

¿Qué porcentaje de las entradas tendrá cada club?

El porcentaje todavía no lo hemos cerrado por escrito.

¿Cómo vais a organizar el desplazamiento de los aficionados de Tavernes a Mestalla?

Intentaremos que vengan todos. Pondremos unos cien autobuses, que pagaremos nosotros, y ya está.

¿Qué supone para el Tavernes jugar en Mestalla, especialmente en el último año del estadio?

Es algo muy grande para todos: para los jugadores, los aficionados y todo el mundo.

¿Cómo se distribuirán las entradas en Tavernes? ¿Se venderán por internet o en taquilla?

Intentaremos vender en taquilla las entradas para nuestros socios. El resto se venderá por internet.La organización ampliará el aforo si la demanda lo requiere. En ese caso, se habilitará también el segundo anillo para que pueda acceder el mayor número posible de aficionados.

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La política de precios busca facilitar la asistencia a una eliminatoria copera que enfrentará a un equipo de categoría inferior con el Valencia CF. La respuesta de la afición determinará si es necesario abrir más localidades de un Mestalla que se prepara para una noche diferente, con el conjunto de la Safor como local a efectos de competición.

El Tavernes apuró sus opciones de jugar en su campo

Desde que el sorteo emparejó a ambos equipos, el Tavernes asumió que su campo municipal podía no cumplir las exigencias federativas para un encuentro de estas características. El club intentó mantener la eliminatoria en su localidad, pero también estudió otras sedes para garantizar la disputa del partido.

Finalmente, Mestalla fue la opción elegida. La aprobación de la RFEF y el acuerdo entre ambos clubes sobre la organización y las entradas despejan las principales incógnitas de una cita que ya tiene fecha, hora, una horquilla de precios y un plan inicial de aforo.