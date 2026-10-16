David Torres 16 OCT 2026 - 10:54h.

El sobrecoste del Nou Mestalla se queda en 20 millones: este es su precio final tras 20 años

Urbanismo mantiene el aforo de 70.044 espectadores y los plazos a pesar de esta licencia complementaria

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ValenciaEl Ayuntamiento de Valencia ha concedido al Valencia CF una licencia urbanística complementaria para introducir modificaciones no sustanciales en el proyecto del Nou Mestalla. La resolución autoriza cambios en la cubierta, los espacios VIP y la zona de prensa, entre otros aspectos, sin alterar la capacidad máxima del estadio ni los requisitos técnicos fijados para terminar las obras.

La decisión llega mientras el club avanza en la recta final de una infraestructura cuya inauguración está prevista para julio de 2027 y que afronta un sobrecoste cercano a los 20 millones de euros. Al mismo tiempo, el Valencia ya ha iniciado los preparativos para el traslado de sus abonados al nuevo estadio, mientras el proyecto inmobiliario anexo también experimenta cambios, como la decisión de Atitlan de destinar una de sus torres a oficinas.

Una nueva cubierta y mejoras en los servicios

Entre las principales modificaciones autorizadas por Urbanismo destaca la definición definitiva de la cubierta, que utilizará una membrana textil de PVC de última generación. El proyecto incorpora también un área logística de almacenaje en la planta sótano -2, nuevos servicios VIP en la tribuna Este y una redistribución de la grada de prensa y sus cabinas para adaptarlas a los parámetros de la UEFA.

La resolución contempla, además, la definición de la instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta, la descripción del espacio destinado al Museo VCF y ajustes en los sistemas de ventilación de las escaleras principales y del aparcamiento Este. También se actualizan los espacios exteriores reservados para vehículos de movilidad personal y la ocupación prevista para la zona terciaria Norte, tal y como se recoge en la resolución a la que ha tenido acceso ElDesmarque.

Se mantienen los 70.044 espectadores y los plazos

La modificación mantiene el aforo bruto máximo del Nou Mestalla en 70.044 espectadores. El proyecto actualizado contempla 1.053 plazas de aparcamiento para coches, 25 para motocicletas y tres para autobuses, además de espacios específicos para seguridad, emergencias, mantenimiento y vehículos de movilidad personal. A ello se suman 2.012,30 metros cuadrados destinados al estacionamiento de bicicletas.

En concreto, el proyecto reserva también dos plazas para seguridad y emergencias, una para mantenimiento y 27 para bicicletas y patinetes, además de 2.012,30 metros cuadrados destinados al estacionamiento de bicicletas.

Urbanismo mantiene las condiciones técnicas de la licencia concedida el 12 de julio de 2024 para completar el estadio. El Valencia CF deberá, además, abonar la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución.

La autorización permite incorporar los cambios al proyecto, pero no supone la finalización de las obras ni concede por sí misma permiso para abrir el estadio. Para su puesta en funcionamiento, el recinto deberá cumplir los trámites y requisitos administrativos correspondientes.