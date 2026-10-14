David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 09:49h.

El plazo actual dura hasta el 30 de octubre

Así será el proceso para crear los grupos y elegir después los asientos del Nou Mestalla: criterios y tres excepciones

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Las fechas clave para iniciar el cambio de estadio hacia el Nou Mestalla comienzan este miércoles con la Fase 1, tal y como anunció el Valencia CF cuando hizo público el calendario del proceso. Una vez creado el grupo, primera obligación, explicado cómo elegir asiento en el nuevo estadio a través de la aplicación digital. A partir de hoy, 14 de octubre, los abonados podrán crear grupos para sentarse junto a familiares, amigos o compañeros de peña en el nuevo feudo valencianista, cuyo traslado está previsto para el verano de 2027.

Quince días para crear los grupos

El Valencia CF abre este miércoles un plazo de 15 días para completar este primer paso, que permanecerá disponible hasta el 29 de octubre. Los interesados deben acceder a la plataforma habilitada para el proceso e introducir el ID de socio y el PIN de cada integrante. Es imprescindible que todos tengan la condición de socio abonado o Socio VCF dentro del plazo establecido.

El club ha comunicado que, debido al elevado volumen de solicitudes, se ha alcanzado el límite de disponibilidad previsto para las nuevas altas de Socio VCF y el proceso está cerrado temporalmente.

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¿Qué implica crear un grupo?

Crear un grupo significa comunicar al Valencia CF qué abonados quieren sentarse juntos en el Nou Mestalla. No supone elegir ya los asientos ni garantiza una localidad concreta: sirve para organizar la elección posterior y facilitar que sus integrantes puedan ocupar localidades contiguas.

Uno de los miembros actuará como capitán y se encargará de tramitar la solicitud online, incorporando los datos del resto de integrantes. Quienes prefieran sentarse individualmente podrán realizar el proceso por su cuenta.

La primera fase: AGRUPACIÓN de socios (online)

Para aquellos aficionados que quieran asegurar su butaca en el Nou Mestalla junto a sus familiares, amigos, peñas u otros valencianistas, el Valencia CF habilitará una herramienta digital mediante la cual podrán formar una agrupación de socios. Todos los miembros tienen que ser socios y la antigüedad del grupo será el criterio que definirá el turno para la selección de asientos. (Se calculará realizando el promedio del número de socio de todos los miembros del grupo, excluyendo a los menores de 16 años a fecha 1 de julio de 2027) Cada grupo designará un capitán, que será encargado de gestionar la agrupación y representarla en siguientes fases.

📅 Fechas: Del 14 de octubre al 30 de octubre de 2026.

Objetivo: Permitir que los aficionados que quieran vivir los partidos juntos en el Nou Mestalla se organicen previamente. "Es el momento de unirte con tus familiares, amigos o compañeros de peña para garantizar que os sentéis en asientos contiguos", explica el Valencia CF

El número de socio marcará la prioridad

Una vez cerrado el plazo, el Valencia CF procesará las solicitudes y organizará el orden de citación. A partir del 30 de octubre, los abonados recibirán por correo electrónico el día y la hora asignados para acudir a la segunda fase, en la que podrán elegir sus asientos. Lo podrán hacer a través de esta herramienta 3D. Esta fecha marca el inicio de las comunicaciones, no necesariamente el comienzo de todas las citas.

El criterio principal será el número de socio: cuanto más bajo sea, mayor prioridad tendrá para escoger localidad. En el caso de los grupos, el club aplicará la fórmula establecida para determinar su turno. El sistema contempla, además, excepciones específicas para menores de 16 años, socios con más de 50 años de antigüedad y personas incluidas en la antigua lista de espera.

Una web especial

En todo caso, el Valencia CF ha creado una web especial para resolver las dudas.