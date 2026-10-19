David Torres Valencia, 19 OCT 2026 - 09:18h.

Aguirre se encaró con Mestalla por los delanteros y después explicó por qué no sacó a Aimar Blázquez

Otorbi logra que hasta un veterano como Aguirre se contradiga: "Pocas veces lo he visto"

Compartir







Javier Aguirre vivió su primer partido en Mestalla con una escena que retrató la forma apasionada con la que vive los partidos y también la tensión que atraviesa el Valencia CF. El técnico mexicano acabó encarándose y espetando a un aficionado en el tramo final del encuentro ante el Athletic, con el equipo necesitado de un gol que no tenía delanteros para ir a por el partido, cuando la realidad es que sí estaba el joven canterano Aimar Blázquez.

El episodio llegó en el minuto 83, en un Mestalla que volvió a evidenciar su malestar en un arranque liguero histórico por lo negativo. La falta de pólvora del equipo, uno de los grandes problemas que arrastra el Valencia, volvió a quedar en evidencia, con la necesidad de encontrar soluciones ofensivas como telón de fondo. "¡Aguirre, saca delanteros!", le reclamó un aficionado desde la grada. "¡No hay!", respondió el entrenador, que se giró con un gesto de desacuerdo cuando el seguidor insistió: "¡Saca a Aimar!", tal y como desvela la Cadena COPE. La escena llamó la atención porque Aimar estaba en el banquillo, aunque el técnico decidió no recurrir a él y apostar por Danjuma en punta sacando a Ugrinic y Jesús Vázquez como últimos cambios.

PUEDE INTERESARTE Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

Aguirre explica por qué no sacó a Aimar: "Pensé que no me ibais a preguntar por Aimar..."

En la sala de prensa, el mexicano justificó su decisión y defendió su apuesta por los futbolistas experimentados. "En los seis equipos en los que he estado, en esta misma situación, los novatos te ayudan, evidentemente, pero esperas a los grandes, esperas a la gente con experiencia", explicó.

PUEDE INTERESARTE Fichar a Javier Aguirre es esto: tengamos paciencia

Aguirre recordó que Danjuma puede jugar como delantero centro y reivindicó también la experiencia goleadora de Rioja y Dani Raba. "Mi obligación es tener a todos vivos y alerta. Claro que los chavales cuentan, por supuesto. Ahí está Otorbi, dando el máximo", añadió.

El técnico insistió en que los jóvenes ayudan, pero consideró que es preferible introducirlos cuando el equipo está bien para evitar exponerlos en los malos momentos. "Son decisiones del entrenador", zanjó.

Después, Aguirre sí tuvo palabras de cariño para Otorbi, otro canterano al que elogió por su madurez y que dejó buenas sensaciones. Un gesto que demuestra que, aunque el mexicano prioriza la experiencia, también quiere dar espacio a los jóvenes cuando considera que ha llegado su momento.