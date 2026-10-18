Fichar a Javier Aguirre es esto: tengamos paciencia

Por su forma de ver el fútbol creo que sólo estará un año en Valencia y que sacará al equipo del pozo antes de irse

David Otorbi ya enloquece a Mestalla: las dos jugadas ante el Athletic de las que todo el mundo habla

Compartir







Javier Aguirre lleva como entrenador los mismos que yo como periodista deportivo: Alrededor de 30. Él me saca unos años de edad, es más veterano y tiene más experiencia, es innegable. Pero les juro que me siento cercano a su forma de ver el mundo, la vida. No estoy de acuerdo en algunas de sus decisiones, pero sí en el fondo de su análisis. El ejemplo es Otorbi y los canteranos. A mí, como a todo Mestalla, nos encantaría ver a Mayol dando más minutos de descanso a Guido y a Aimar Blázquez demostrar si vale o no. A mí, como a todo el respetable, nos gustaría que probara con Otorbi no como revulsivo, sino como titular.

Aguirre es un tipo apasionado que, pese a tener 67 años, vive la vida con intensidad. Quizá se pase de querer hacer demasiadas bromas en sala de prensa, pero va con su personalidad y no le vamos a cambiar. No le cambian ni los árbitros, imagínense nosotros. Ustedes o yo.

Aguirre es esto y por eso creo que sólo estará un año en Valencia y sacará al equipo del pozo

Y es que, cuando uno empieza a hacerse mayor (a mí me pasa) las convicciones mentales y morales basadas en el conocimiento y la experiencia pesan mucho más que el aprendizaje nuevo. Aguirre es esto: un entrenador al que le gusta tener la espalda cubierta futbolísticamente hablando, que estaba ciertamente y satisfecho (aunque jodido porque quería ganar) con el empate a cero porque la portería se quedó sin mácula y porque el equipo cambió la dinámica de tres derrotas seguidas como local.

A ciertas edades, uno cambia poco, y sólo se fía ya de alguien que sea igual a él en rango, en experiencia, en conocimiento.... Tiene que ser algo muy evidente para que le convenzan como pasó con el affaire del banquillo (quería cambiarse de lado en Mestalla después de 103 años de vida, un absurdo desde mi punto de vista). Por eso, creo que la figura de Braulio Vázquez es clave para que pula detalles como lo de los canteranos que, a Mestalla y a la opinión pública, le irrita cuando oye que no les trata con el cariño que piensan que merecen.

PUEDE INTERESARTE Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

Pero tampoco tengo mucha fe que cambie demasiadas cosas. El Vasco es lo que es y, aunque todavía está en una fase de reconocimiento del medio (no de aprendizaje), testeando a la prensa, a la afición, la dimensión del club, pocas cosas variará del libreto que le ha llevado hasta aquí. Por eso, estoy convencido de que sacará al equipo del pozo, porque su abecé es claro y sacará el partido necesario a la plantilla para pasar del 19 al 12 (contando con los canteranos en la medida que él considere). Démosle tiempo, que haga las cosas a su manera que para eso lo han traído. Pero por la misma razón que sé que será difícil hacerle cambiar de parecer, también estoy convencido de que, al final de temporada, le daremos las gracias, nos miraremos los unos a los otros a la cara y Braulio empezará un proyecto nuevo con un entrenador distinto. Ahora, diga lo que diga en la tele, su prioridad debe ser fichar en enero como le pide Aguire, mejor tres que dos.

Y como uno se hace mayor también, tampoco traten de convencerme a mi de lo contrario. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com