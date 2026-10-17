David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 22:06h.

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El director deportivo valencianista Braulio Vázquez ha admitido las dificultades para reforzar la plantilla en invierno y descarta, por ahora, acudir al mercado mexicano. El gallego ha puesto sobre la mesa las limitaciones económicas del Valencia CF para afrontar el próximo mercado de invierno. El director deportivo valencianista, en declaraciones a Movistar+ en la previa del encuentro ante el Athletic Club en Mestalla, ha reconocido que la planificación de enero estará condicionada por el margen financiero y las fichas disponibles, aunque no cierra la puerta a mejorar la plantilla. Parece, por tanto, que se confirma que no vendrá Erik Lira.

"Estamos recuperando gente y prefiero puntos que sensaciones", ha explicado Braulio, que confía en que la recuperación de efectivos ayude al equipo a salir de la situación deportiva que atraviesa. El responsable de la parcela deportiva ha recordado, al ser preguntado por el mercado, las dificultades que tendrá para incorporar nuevos jugadores. "Las plantillas son susceptibles de mejorarlas, pero hemos recuperado jugadores. Tenemos pocas licencias y un fair play restringido", ha señalado. Lo ha hecho después de ver en directo el Villarreal-Elche.

Braulio descarta mirar al mercado mexicano

Las declaraciones llegan después de los movimientos y contactos relacionados con posibles incorporaciones para enero. La reunión con el representante de Erik Lira y Edson Álvarez había situado el mercado mexicano en el foco de la actualidad valencianista. Sin embargo, Braulio ha sido tajante al ser preguntado por esta posibilidad: "No estamos mirando ese mercado a día de hoy".

El Valencia sigue pendiente de encontrar soluciones para reforzar una plantilla que necesita recuperar efectivos y mejorar sus prestaciones. Las restricciones económicas y las licencias disponibles condicionarán las operaciones que pueda abordar la dirección deportiva.

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"Necesitamos ganar para enganchar a la grada"

Antes de recibir al Athletic, Braulio también ha incidido en la urgencia de sumar los tres puntos. El director deportivo ha priorizado el resultado por encima de las sensaciones futbolísticas en un encuentro importante para recuperar la confianza del equipo y de la afición.

"Prefiero ganar ya que jugar mejor. Necesitamos ganar para enganchar a la grada y coger confianza", ha afirmado. Sobre el rival, ha advertido de su dificultad: "Todos los partidos son complicados y el Athletic es un rival duro. Necesitaríamos ganar hoy, es importante".