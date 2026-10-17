Gayà pide más Otorbi para el Valencia: "Nos han dado mucho por fuera, el camino es el de la segunda parte"

David Torres 17 OCT 2026 - 23:20h.

No se necesita que llueva para ver que la pólvora de este Valencia está mojada (0-0)

El capitán se queda con la segunda parte y el empuje de Mestalla

Compartir







ValenciaEl Valencia CF no pudo traducir su mejoría tras el descanso en una victoria, pero dejó argumentos para creer en una reacción. El equipo fue de menos a más, generó ocasiones claras y acabó buscando la portería rival con más decisión. Sin embargo, le faltó continuidad en algunos momentos y terminó cediendo terreno en los últimos minutos. Tras el encuentro, el protagonista analizó los ajustes del descanso, la superioridad valencianista en la segunda mitad y el papel de una afición que volvió a empujar desde la grada.

Al término del partido, el capitán Gayà, que había cumplido 350 partidos, analizó el choque en Movistar +

¿Qué valoración haces del partido y de las ocasiones que ha tenido el equipo, especialmente en la segunda parte?

Hemos tenido muchas ocasiones claras, pero sí que es verdad que ellos han dominado más el partido. Nos ha faltado un poco de valentía para intentar hacerles más daño. Cuando salíamos, lo hacíamos con claridad, pero creo que en la segunda parte hemos sido superiores, hemos tenido bastantes llegadas y ocasiones claras de gol. Es una pena, porque el equipo ha hecho méritos para ganar el partido en esa segunda mitad.

¿Qué habéis hablado en el descanso para que se produjera ese cambio en el equipo?

En el descanso hemos ajustado un par de cosas en las que ellos nos estaban haciendo daño, sobre todo con los giros a la espalda de nuestros mediocentros. Estábamos sufriendo porque metían mucha gente por dentro y después estiraban el campo con jugadores por fuera.

PUEDE INTERESARTE Gayà alcanza los 350 partidos en LaLiga y amenaza el podio de la historia del Valencia

También nos ha faltado tener más balón, como nos pasó en Santander. Necesitábamos darle más circulación, tener un poco más de dominio del partido. Con los cambios, los jugadores que han entrado nos han dado mucho por fuera, sobre todo con su velocidad. Ese es el camino, el de la segunda parte, y tenemos que agarrarnos a eso.

¿Qué importancia tiene la conexión con Mestalla, que se ha vuelto a ver en algunos momentos del partido?

Sí, ha sido una pena, porque creo que en los últimos minutos ellos han acabado en nuestro campo. Con el empuje de Mestalla y tal y como estábamos en la segunda parte, esos últimos cinco minutos podrían haber sido mejores. Nos hemos echado un poquito atrás y no hemos podido acabar en su campo, donde creo que habríamos tenido alguna opción. La verdad es que el apoyo de Mestalla ha sido increíble, así que muchísimas gracias.