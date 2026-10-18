David Torres 18 OCT 2026 - 10:51h.

El canterano se ha ganado la titularidad

Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

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ValenciaEl Valencia CF empató 0-0 ante el Athletic Club en Mestalla, en el estreno de Javier Aguirre en el banquillo, pero encontró en David Otorbi una de las mejores noticias de la noche. El canterano saltó al campo en el minuto 54 y revolucionó el ataque con su velocidad y desparpajo. En un equipo que sigue sin ganar en casa y atraviesa el peor arranque histórico liguero en Mestalla, el extremo llamó a la puerta de la titularidad.

Su actuación llegó, además, en un contexto de urgencia ofensiva, con un Valencia al que le falta pólvora para transformar sus ocasiones. Otorbi aportó electricidad y profundidad, aunque no encontró el premio del gol.

Una arrancada que levantó a Mestalla

La primera jugada fue un auténtico obús por la banda. Otorbi aceleró, dejó atrás a su marcador y se plantó ante Unai Simón, al que superó por velocidad. Su centro-chut acabó interceptado por la defensa del Athletic cuando Mestalla ya se preparaba para celebrar. Una acción que retrató el potencial del canterano.

Rozó el gol por segunda vez

La segunda ocasión volvió a demostrar su capacidad para desbordar. El extremo ganó la carrera a su par y armó un disparo cruzado que se marchó fuera por muy poco. Todavía protagonizó otra acción peligrosa, mientras Unai Simón sostuvo al conjunto vasco ante el arreón valencianista.

Aguirre confía en su desparpajo

El técnico ya había defendido la necesidad de proteger a los jóvenes: "Los novatos te ayudan, mira Otorbi, pero es mejor que aparezcan cuando el equipo está bien. No puedes tirarlos a los leones. Son decisiones del entrenador".

El extremo tiene aspectos tácticos que mejorar, pero sus condiciones son evidentes. Como también destacó Gayà al hablar del joven valencianista y de su futuro en el club, Otorbi representa una esperanza de la cantera. Ante el Athletic, sus arrancadas fueron un aviso: pide más protagonismo.