El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Athletic: notables en el medio, suspensos en ataque

David Torres 17 OCT 2026 - 22:59h.

Buen partido en líneas generales

El Valencia estrena césped y toma una aplaudida decisión con sus abonados ante la alerta naranja: "Mis respetos"

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ValenciaEl Valencia CF empató ante el Athletic en el partido correspondiente a la jornada 9 de LALIGA EA Sports disputado en Mestalla. Los valencianistas fueron mejores pero sin acierto no hay paraíso.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [6]: Las que tuvo que detener las paró. No lee dio mucha guerra el Athletic

Gayà [8]: Pasan los entrenadores y nada cambia. Titular y ya acumula 350 partidos en la élite. Partidazo de Gayà, suyos fueron los dos primeros tiros a puerta del equipo. Dejó su sitio a Jesús Vázquez en el 84.

De Haas [7]: El neerlandés poco a poco se va haciendo con la posición. Se le ve lento, pero no tiene mal pie y colocación. En el 73 dejó su sitio a Harvey Elliott

Tárrega [7]: El valenciano, ya totalmente recuperado, regresaba al once titular y cumplió. Un muro. Salvó un gol bajo palos. Amonestado

Maffeo [7]: Se ha hecho con el carril por delante del fichaje más caro del verano (Arnau). Si subiera más, sería una gran ayuda. En defensa hizo un gran partido.

Guido Rodríguez [6]: Incrustado en la zaga para sacar el balón. Tuvo un despiste, pero también alguna intervención de mucho mérito tanto en ataque como en defensa

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Pepelu [7]: Jugó unos metros más adelantado, en la medular junto a Guido y el equipo se aprovechó de ello con sus pases largos. En la segunda parte jugó de central y volvió a brillar. Amonestado

Danjuma [4]: El neerlandés fue una de las novedades en el once titular. Tan activo como individualista desde el principio. En la segunda parte falló dos ocasiones clamorosas. Llega bien, tiene clase, pero se le hace de noche cuando llega al área. Así está, un año sin marcar.

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Javi Guerra [8]: El Valencia CF jugó a su ritmo. Cada vez que cogía la pelota y encaraba Mestalla vibraba. Sus cabalgadas driblando rivales fueron lo más destacado del Valencia en la primera mitad. En la segunda también siguió brillando y sólo la mala suerte impidió que marcara en el 70.

Dani Raba [8]: Con Aguirre vive una segunda juventud. Se estrenó como titular en Santander y su buena actuación le permite repetir. Con motivación tiene calidad, que es justo lo que más le falta a este equipo. En el 38, tras varios buenos desplazamientos, Laporte lo cazó y tuvo que ser atendido. Hasta desde el centro del campo lo intentó. Fue el mejor del equipo hasta que fue sustituido en el 53. Amonestado.

Hugo Duro [4]: Su sequía lo persigue, Mestalla se impacienta porque ve que su lucha no basta. Cada vez que toca un balón (siempre lejos del área) hay runrún. Nadie parece entender que su habitat es cerca de la meta rival y que, cuanto más se aleja, peor. Ahí, en el área, tuvo un buen remate de cabeza. Fue pitado en el cambio

También jugaron:

Luis Rioja [4]: Salió por Hugo Duro en el minuto 53. Se le notó fuera de punto y de toque.

David Otorbi [8]: Salió por Dani Raba en el minuto 53 y revolucionó al equipo. En cinco minutos ya se había pegado dos carreras que no acabaron en gol por poco. "Motorbi" se ha metido a Mestalla en el bolsillo.

Harvey Elliott [5]: Salió por De Haas en el minuto 73. Nada destacable aunque sí participativo.

Jesús Vázquez [sc]: Salió por Gayà en el minuto 84.

Ugrinic [sc]: Salió por Guido Rodríguez en el minuto 84. Jugó de pivote.

El entrenador:

Javier Aguirre [X]: De inicio en su debut como técnico che en Mestalla apostó por un once con alguna variación respecto al de Santander. Tárrega sentó a Diakhaby y Danjuma a Ugrinic. Por cierto, no cambió de banquillo como prometió.

En el 53 Aguirre sentó a Raba y Hugo Duro (los dos más ofensivos) para sacar a Rioja y Otorbi. En el 73 sentó a un central, retrasó a Pepelu y sacó a Harvey Elliott.