Giro táctico de Javier Aguirre en Paterna con dos novedades

David Torres 21 OCT 2026 - 13:08h.

Ha probado con Danjuma en punta y un único pivote

Javier Aguirre y las cinco claves para sacar al Valencia CF del descenso

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ValenciaJavier Aguirre sigue buscando soluciones para que el Valencia CF encuentre la victoria. El técnico mexicano ha probado este miércoles un nuevo sistema durante el entrenamiento en Paterna, con un 1-4-1-4-1 que introduce un pivote y dos interiores. Una variante que no significa necesariamente que vaya a utilizarla de inicio, pero que demuestra que el "Vasco" continúa explorando alternativas para mejorar el rendimiento de su equipo. Después de trabajar con la combinación de Pepelu y Guido Rodríguez en el doble pivote ante el Athletic, Aguirre ha realizado variaciones para probar otra estructura. El 4-1-4-1 sitúa a un futbolista por delante de la defensa como único pivote y permite juntar a dos interiores en la línea de cuatro centrocampistas, con más presencia por dentro y diferentes posibilidades para atacar.

En ese dibujo, Elliot ha trabajado como interior diestro, una posición en la que aparece como alternativa a Dani Raba o David Otorbi, el revulsivo ante el Athletic. Además, Danjuma se ha ejercitado como delantero, una opción para dar descanso a Hugo Duro, como ya probó ante los vascos en detrimento del canterano Aimar o del lesionado Sadiq. Son pruebas de entrenamiento a 72 horas del choque ante el Villarreal que no anticipan necesariamente el once titular, pero sí muestran que Aguirre contempla nuevas posibilidades para repartir los minutos y modificar el plan de partido cuando lo necesite.

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La alternativa llega después de que el entrenador utilizara el 4-2-3-1 ante el Athletic Club. El nuevo esquema podría ofrecerle una herramienta para refrescar al equipo o buscar un planteamiento más ofensivo, en función de las necesidades del encuentro. Aguirre ya advirtió que necesita tiempo para implantar sus ideas. El técnico recordó que apenas lleva dos partidos al frente del Valencia, por lo que estas sesiones también sirven para conocer mejor a sus futbolistas y comprobar qué alternativas ofrecen hasta que llegue la recuperación de Sadiq, el otro punta de la plantilla y que sigue al margen.

Raba se mantendría en la banda derecha y Copete apunta a la convocatoria

En otra de las pruebas, Dani Raba ha vuelto a trabajar en la banda derecha, con Luis Rioja en la izquierda. Aguirre insiste, además, en una línea defensiva de cuatro jugadores abandonando ya la posibilidad de que Pepelu sea quinto central en Mestalla.

La sesión también ha dejado buenas noticias en el apartado físico. Copete sigue demostrando que está preparado para volver a una convocatoria, después de su largo proceso de recuperación. El central podría tener una oportunidad especial ante el Villarreal, en un partido marcado por su particular historia reciente. En situación similar está un Foulquier que, por segundo día ha completado la sesión de trabajo y que, si sigue así, podría entra también en la lista, aunque parece poco probable.