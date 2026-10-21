Kempes señala a Peter Lim y lanza una advertencia sobre Otorbi: "Vamos a ver si no llega diciembre y decide venderlo"
Kempes no se muerde la lengua con Peter Lim: "Es más fácil juntar aceite con vinagre que volver al Valencia"
La conversación privada entre Kempes y Javier Aguirre en un hotel de Valencia: "Esto está muy feo"
Mario Alberto Kempes, exjugador del Valencia CF, campeón del mundo y leyenda del club, es en la actualidad comentarista para ESPN. El Argentino, que recientemente estuvo en Valencia dónde coincidió con Javier Aguirre, ha vuelto a mostrar su rechazo a la gestión de Peter Lim y ha dicho que, mientras él siga, tiene complicado volver a pertenecer al club como embajador. "Lo mío con la propiedad no va, ni mal ni bien. Realmente al dueño del equipo no lo conozco. A los presidentes, menos. A la primera mujer que fue presidenta, Layhoon, sí la conocí. Sí, con ella fue quizás con la que más trato tuve. Pero después de eso no saludé a ninguno", dice un Kempes.
"Yo creo que es más fácil juntar aceite con vinagre que yo vuelva a hacer algo con el Valencia. Posiblemente, sin esta gente, sí sería posible. Pero los años van pasando. Siempre visitaré Valencia, eso lo firmo. Y, si tengo la oportunidad de ir a la cancha, iré a la cancha. Es mi casa. No tengo vergüenza de nada. Esta gente, menos que nadie, puede criticarme por si lo hice bien o lo hice mal, porque no me han conocido. A lo mejor me conocen por fotos dentro del estadio. Pero ya te digo que sigo sufriendo. Me duele que estéis pasando esta situación. Tanto los jugadores y el equipo como la ciudad están sufriendo. Pero bueno, es fútbol y esto se puede sacar adelante", ha comentado en una amplia entrevista en Ser Deportivos.
Kempes y el futuro de Otorbi
En el seno de la entrevista, Kempes comentó la actualidad del Valencia CF y el debate sobre si Aguirre pone a los veteranos o a los canteranos. "Estoy totalmente de acuerdo con Javier Aguirre. No podemos meter a chicos de 17, 18 o 19 años en una guerra deportiva cuando las cosas están saliendo mal. Ahora bien, si tenés veteranos que están funcionando de la mejor manera, por lo menos en los entrenamientos, y el Vasco ve que con ellos puede salir adelante, perfecto", cuenta y añade, "pero tampoco digamos que los veteranos te van a salvar, porque hasta el día de hoy estamos en la cuneta y son todos veteranos".
En el seno de este debate, el periodista le pregunta por Otorbi. El otro día entró Otorbi y lo hizo muy bien.. "Otorbi, Otorbi. Mira, te digo una cosa: yo no sé si va a pasar de diciembre sin que lo vendan", razona El Matador. "Hace cuatro o cinco años que viene pasando lo mismo, entre Mendes y el dueño del equipo, Peter Lim. Traen jugadores a probar, diría yo, y resulta que, cuando uno asoma la cabecita, ¡pum!, ya lo venden. Pues fíjate en cuántos jugadores han llegado con Peter Lim y cuántos se han quedado. A los que mejor andaban los echaron enseguida, los vendieron".
Kempes, que cree que en el debate entre canteranos y veteranos "hay que tener en cuenta que los veteranos llevan un año y dos años estando a punto de descender", por lo que considera que "se puede hacer una pequeña mezcla. No vas a meter a cinco chicos del filial, pero meterás uno o dos. Por ejemplo, Javi Guerra está jugando como nunca lo había hecho. Está tranquilo y es el que maneja el equipo"
Ahora y Kempes tiene claro, a raíz de los pitos a jugadores como Hugo Duro, que "lo que quiere la gente. Ir a la cancha para disfrutar, no para que la paella que te has comido te haga doler la panza después" y concluye: "Por eso creo que el público está un poquito así, como los gatos, preparado para arañar".