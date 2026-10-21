Javier Aguirre ha dado dos pasos hacia la recuperación del Valencia CF, le falta el tercero

El mexicano suma dos empates bien distintos en sus dos primeros partidos

Fichar a Javier Aguirre es esto: tengamos paciencia

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El Valencia CF de Javier Aguirre empieza a encontrar el camino para salir del pozo, aunque todavía le falta lo más importante: ganar. El técnico mexicano ha frenado la sangría de derrotas y ha recuperado parte del orden defensivo de un equipo que necesitaba una reacción urgente. Dos empates, ante el Racing de Santander (2-2) y el Athletic Club (0-0), dejan las primeras señales de mejoría. Aguirre ha dado dos pasos, pero le queda el tercero.

Los dos primeros pasos

El primero era dejar de perder. El empate en El Sardinero, rescatado por David Otorbi, permitió romper la dinámica negativa y empezar a construir desde otro lugar. No fue un partido perfecto, pero sí una primera respuesta en un momento delicado, como ya apuntaba el análisis de sus primeros días al frente del equipo.

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El segundo paso llegó en Mestalla. Ante el Athletic, el Valencia consiguió terminar un partido sin encajar goles por primera vez en la nueva etapa. Una señal relevante para un equipo con demasiadas grietas defensivas, aunque el empate volvió a dejar un sabor agridulce. Resistió y mejoró tras el descanso, pero no encontró el gol. Todo ello en un estadio que vive un arranque liguero histórico por sus malos resultados.

El siguiente avance que debe dar

El orden defensivo es una de las cuestiones que un entrenador puede corregir con mayor rapidez. Los ajustes tácticos, las distancias entre líneas y las ayudas permiten mejorar el funcionamiento colectivo. Aguirre ya ha empezado a trabajar en esa dirección. Marcar, en cambio, depende también de la calidad, la confianza y la inspiración individual.

El Valencia necesita generar más peligro y convertir sus ocasiones. La pólvora sigue mojada, como reflejaba el análisis de sus problemas ofensivos.

Para dar el tercer paso, el técnico necesita aliados. Ahí aparece Otorbi, cuya velocidad, desborde y atrevimiento pueden aportar la energía que le falta al ataque. Lo demostró ante el Racing y volvió a hacerlo frente al Athletic, cuando enloqueció a Mestalla con sus arrancadas.

No se trata de cargar sobre un joven toda la responsabilidad, sino de aprovechar sus virtudes y rodearlo de futbolistas capaces de acompañar sus acciones. Los refuerzos también pueden ayudar, aunque fichar exige paciencia.

Dos pasos están dados: dejar de perder y empezar a defender mejor. El tercero es el que cambia las temporadas: ganar. Aguirre ha puesto los primeros cimientos. Ahora necesita que el orden encuentre la pólvora que todavía le falta al Valencia.