David Torres Valencia, 21 OCT 2026 - 07:51h.

"Si al Vasco le gusta la guerra, ha llegado en el mejor momento de los tiros"

Kempes: "Javier Aguirre no tiene una varita mágica, pero es un buen sabedor de grupos"

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Mario Alberto Kempes ha estado recientemente en Valencia de visita. El Matador, campeón del Mundo y leyenda del Valencia CF, siempre que pasa por la ciudad levanta una ola de cariño hacia su figura por lo que fue y por lo que representa: un espíritu libre que no se calla ante nada y ante nadie y que siempre que puede se muestra crítico con la propiedad. Como analista de la actualidad que es para ESPN, el Argentino sigue el día a día del Valencia CF, el club de su vida, y así lo ha contado esta semana.

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Ha sido en una amplia entrevista en la Cadena SER dónde ha desvelado que en su última visita coincidió en el hotel con Javier Aguirre, al que conoce perfectamente, y estuvieron charlando sobre la situación del equipo. Así fue la conversación con el periodista Kike Mateu:

¿Qué te parece el nuevo Valencia? Con Javier Aguirre y Braulio parece que algo está cambiando. ¿Cómo lo ves?

Bueno, por lo menos ha habido dos empates, aunque todavía falta mucho. Creo que el Vasco puede hacer buenas cosas. No digo que pueda hacer milagros, cuidado. Es un entrenador, un muy buen entrenador, pero siguen estando prácticamente los mismos jugadores del año pasado, con dos o tres excepciones.

Se les ve un poquito más luchadores, más metidos en el sentido del sacrificio, pero falta. Ahora va a faltar el gol, porque mira que hubo oportunidades. En Santander hubo ocasiones, pero también se pudo haber perdido. Y el otro día también se generaron oportunidades que no se aprovecharon, aunque el arquero rival fue casi una figura contra el Valencia.

Falta un poquito más. Hace poco que está el Vasco, pero ojalá acierten. No se trata de hacer un espectáculo de equipo, sino de ganar. Solo ganar, que es lo que cuenta hoy en día.

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Kempes: "Si al Vasco le gusta la guerra, ha llegado en el mejor momento de los tiros"

¿Tú crees que Aguirre sacará adelante al Valencia?

Bueno, él es especialista en sacar adelante proyectos complicados. Y este no es una papita caliente, es un campo de papas calientes.

Ojalá. Por esas casualidades, cuando estuve en Valencia, llegué al hotel y él estaba a punto de entrar. Estuvimos charlando un rato y le dije: "Esto está muy feo, la verdad que está muy feo. Puedes tener la gran suerte de ser el entrenador que todos estábamos esperando para sacar al Valencia de este pozo, pero vas a tener que sudar mucho".

Me dijo que venían con muchas ganas de trabajar, que conocían la situación del Valencia y que más o menos sabían el ambiente que había. Si al Vasco le gusta la guerra, ha llegado en el mejor momento de los tiros.

Cada vez que Aguirre sale a la prensa se le ve ilusionado. ¿Tú también le viste esa ilusión de niño, aunque vaya camino de los 70 años?

Fíjate que siempre le han gustado esas peleas, esas dificultades que te pone el fútbol por delante, como en este caso el Valencia. Mucha gente lo dice: el Vasco podría tener la posibilidad de ganar al Barcelona, al Madrid o al Atlético de Madrid, pero lo que más le gusta es esto. Este es el fútbol que quiere defender: sacar del pozo a los equipos que están hundidos. Ojalá lo consiga. Vamos a ver si tiene herramientas para salir adelante.