David Torres Valencia, 21 OCT 2026 - 08:02h.

Así será la cubierta del Nou Mestalla: una membrana textil de PVC, resistente al fuego y 70 metros de voladizo

El Barça y Limak visitan el Nou Mestalla para estudiar la cubierta del Camp Nou

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El Nou Mestalla se ha convertido en una referencia para otro de los grandes proyectos futbolísticos del momento. Más concretamente, la complejidad técnica de su cubierta, una de las piezas más singulares del futuro estadio del Valencia CF, ha despertado el interés del FC Barcelona y de Limak, la constructora turca encargada de las obras del Spotify Camp Nou. El proyecto valencianista cuenta con una estructura de alta tecnología que combina eficiencia, resistencia y una gran dimensión arquitectónica.

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La visita se produjo en septiembre. Representantes del Barça y de Limak se desplazaron hasta Valencia para comprobar de primera mano la operación de elevación de la gran estructura de cables que conformará el sistema resistente de la futura cubierta del estadio azulgrana, tal y como avanzó El Confidencial y ha podido confirmar ElDesmarque. Pero hay más, los técnicos quisieron fijarse en el proyecto llevado a cabo por FCC Construcción, no sólo de la cubierta, sino también de las obras. No en vano, FCC tiene experiencia y es una empresa reputada que ha dejado ya su sello en el Santiago Bernabéu, San Mamés, el RCDE Stadium y el Metropolitano, entre otros.

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Una cubierta de 48.000 metros cuadrados para el Camp Nou, más grande que la del Nou Mestalla

El Spotify Camp Nou contará con una de las cubiertas tensadas más grandes del mundo, con una superficie de 48.000 metros cuadrados. Su construcción requiere una operación de enorme complejidad, especialmente por el sistema de cables que sostendrá la estructura. De ahí el interés por conocer sobre el terreno cómo se ha abordado una solución técnica similar en el Nou Mestalla, cuya cubierta es algo inferior (41.000 metros cuadrados).

El estadio valencianista también tendrá una cubierta de grandes dimensiones, diseñada por Fenwick Iribarren Architects y concebida como una de las piezas centrales del proyecto. Su estructura se basa en dos anillos: uno exterior de compresión y otro interior de cables en tracción, conectados mediante un sistema radial de cables. En la actualidad, la cubierta del estadio valencianista (cuya finalización está prevista para abril) acaba de completar el gran tensado de los cables y el izado la experiencia adquirida en Valencia puede servir como referencia para resolver algunos de los grandes retos técnicos del nuevo Camp Nou, que afronta una cubierta de dimensiones todavía mayores.

La complejidad técnica de la cubierta del Nou Mestalla

El director técnico del proyecto, Salvador Alonso, ya puso en valor la eficiencia del diseño. La cubierta contará con unas 4.800 toneladas de acero para cubrir más de 41.000 metros cuadrados. Además, el planteamiento estructural permitió reducir en 4.500 toneladas el peso previsto en versiones anteriores. "La cubierta está desarrollada por los mejores ingenieros del mundo en cubiertas de estadio. O sea, es auténtico high tech (alta tecnología), ¿vale? Se ha bajado unas 4500 toneladas de acero a base de diseñarlo. O sea, a base de un diseño ultrapreciso es una cubierta que permite hacer esos voladizos enormes con poquísima cantidad de acero. Esto es tecnología punta en el mundo".

La cubierta del Nou Mestalla es, por tanto, mucho más que un elemento funcional. Su complejidad constructiva y el sistema de elevación de su estructura de cables han convertido la obra de FCC Construcción en un proyecto de interés para otros grandes recintos deportivos como el del Barça.