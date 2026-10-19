Así será la cubierta del Nou Mestalla: una membrana textil de PVC, resistente al fuego y 70 metros de voladizo

Estará acabada en abril, usa la misma tecnología que el Metropolitano, ahora está acabándos el Big Lift

Urbanismo da luz verde a una cubierta de PVC y cambios en el parking y las zonas Vip y de prensa del Nou Mestalla

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El Nou Mestalla sigue dando pasos para definir su imagen definitiva. Después de que Urbanismo aprobara modificaciones en la cubierta y los espacios VIP del nuevo estadio del Valencia CF, la documentación municipal permite conocer más detalles de una de las grandes singularidades arquitectónicas del recinto: una cubierta de última generación, con una membrana textil de PVC, verificación de su resistencia al fuego y un voladizo de cerca de 70 metros. En ElDesmarque detallamos qué techo encontrarán los aficionados cuando lleguen al estadio tal y como se recoge en la resolución a la que ha tenido acceso este medio y puedes consultar aquí.

La estructura, que según el cronograma de la obra debería estar instalada en abril, protegerá de la lluvia y el sol a los 70.044 espectadores previstos en el estadio y contribuirá a mejorar la acústica de las gradas hacia el terreno de juego. Además, incorporará una instalación fotovoltaica en su perímetro exterior, un proyecto que desarrollará Octopus Energy mediante paneles solares con un sistema inteligente de gestión de la energía.

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Una membrana de PVC de última generación y resistente al fuego

La resolución de Urbanismo concreta la solución técnica elegida para la cubierta, que sustituye las alternativas contempladas en versiones anteriores del proyecto. El documento municipal señala textualmente: "Definición específica del tipo de cubierta, matizando las soluciones del proyecto respecto a las opciones que existían en la edición preliminar de la documentación del proyecto básico modificado y de ejecución presentada en el Ayuntamiento tras la licencia otorgada. La solución adoptada consiste en una membrana textil de PVC de última generación. Para ello, se realiza conforme a lo establecido en la Sección 6 del CTE DB SI la verificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales".

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La cubierta tendrá un peso aproximado de 4.800 toneladas y estará sostenida por 50 pilares de acero S355. Su diseño permitirá alcanzar un voladizo cercano a los 70 metros, una dimensión que busca garantizar la visibilidad del terreno de juego y proteger a los aficionados en las gradas, tal y como ya detalló ElDesmarque al explicar las características de la cubierta y los plazos del Nou Mestalla.

Salvador Alonso destaca la tecnología de la cubierta

Salvador Alonso, responsable del proyecto en Fenwick Iribarren y mano derecha de Mark Fenwick, ya destacó en declaraciones a ElDesmarque la complejidad de la estructura. "La cubierta está desarrollada por los mejores ingenieros del mundo en cubiertas de estadio. O sea, es auténtico high tech (alta tecnología)", afirmó.

Alonso explicó que el diseño ha permitido reducir hasta llegar a unas 4.500 toneladas la cantidad de acero necesaria respecto a planteamientos iniciales. "A base de un diseño ultrapreciso es una cubierta que permite hacer esos voladizos enormes con poquísima cantidad de acero. Esto es tecnología punta en el mundo", añadió.

La estructura también aspira a convertir el estadio en un referente medioambiental gracias a la energía solar. La combinación de protección, acústica, ingeniería avanzada y generación renovable hará de la cubierta uno de los elementos más reconocibles del futuro hogar valencianista.

Ahora mismo se está acabando el Big Lift (gran alzado)

Ahora mismo se está conclyendo el proceso de 'Big Lift' del Nou Mestalla, que entra en su fase final, con avances en la conexión de las péndolas de la cubierta. La estructura cuenta con un anillo de tensión inferior situado a 30 metros de altura respecto al suelo y otro superior a 43 metros. Para construirla se han empleado más de 14,5 kilómetros de cable, que se tensan a un ritmo de hasta tres metros diarios mediante tirones secuenciales de unos 30 centímetros.

Una vez completada esta operación, el proyecto continuará con la instalación de la estructura secundaria de la cubierta, las pasarelas técnicas y, posteriormente, con el montaje de los arcos y de la membrana exterior que definirá la imagen final del estadio.

¿Cómo funciona? Igual que en el Metropolitano

La ingeniería de la cubierta del Nou Mestalla viene, no obstante, bajo la firma de schlaich bergermann partner , autora de otras cubiertas icónicas en el mundo del fútbol como Maracaná o el Soccer City de Johannesburgo o el Metropolitano de Madrid. Precisamente, con motivo de la inauguración de la cubierta del estadio del Atlético, Mike Schlaich, socio del estudio de ingeniería explicaba cómo funcionan este tipo de cubiertas : "Tenemos un anillo exterior que llamaremos de compresión y uno interior, de tracción. Los unen los radios, que están tensados, lo que permite que la rueda haga su función al compensar las tensiones de compresión con las de tensado. La cubierta funciona igual, pero situándose en horizontal e incluyendo una membrana".

"En el Wanda Metropolitano contamos con un doble anillo de compresión y otro de tracción. Los radios se cruzan hacia la mitad de la membrana generando una geometría muy bonita. El resultado es una cubierta muy estable, esbelta y elegante", exactamente igual que en el Nou Mestalla