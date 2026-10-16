David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 11:13h.

La aprobación no incluye aún las conexiones de gas, electricidad, agua potable, telefonía y cable del inmueble

Urbanismo da luz verde a los cambios en la cubierta y las zonas Vip y de prensa del Nou Mestalla

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El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el proyecto de urbanización de la parcela del Nou Mestalla, un nuevo trámite administrativo para completar las actuaciones vinculadas al futuro estadio del Valencia CF. La decisión se suma a la reciente autorización de cambios en la cubierta y las zonas VIP, en un proyecto que afronta un sobrecoste de millones de euros. Mientras el club prepara el traslado de sus abonados al nuevo estadio, también avanzan los planes inmobiliarios de las torres anexas, con Atitlan y su proyecto de oficinas.

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Qué ha aprobado el Ayuntamiento

La resolución, a la que ha tenido acceso ElDesmarque autoriza el proyecto de obras de urbanización presentado por el Valencia CF para la parcela situada en la avenida de las Cortes Valencianas, número 12. El objetivo es completar o corregir la urbanización vinculada a esta actuación, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por los servicios municipales.

El expediente, sin embargo, no detalla las actuaciones concretas que se ejecutarán en cada zona, por lo que no permite precisar qué viales, aceras o espacios ajardinados se verán afectados. La aprobación se refiere al proyecto presentado por el club, no a una autorización genérica para realizar cualquier obra en el entorno del estadio.

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La documentación se registró inicialmente el 7 de agosto de 2024 y tuvo que completarse para subsanar las deficiencias señaladas por los técnicos municipales. Finalmente, el 13 de octubre de 2026, el informe de la sección de Control de la Urbanización Privada fue favorable, aunque establece condiciones técnicas que deberán respetarse durante la ejecución.

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Los servicios públicos quedan fuera

La aprobación no incluye las conexiones de gas, electricidad, agua potable, telefonía y cable del inmueble. Estos trabajos quedan bajo el control de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL).

Además, antes de comenzar las obras, el Valencia CF deberá presentar la documentación requerida por el Servicio de Parques y Jardines. Si los trabajos afectan a la vía pública, también tendrá que solicitar el correspondiente señalamiento para garantizar la seguridad del tráfico con una antelación mínima de diez días.

El Ayuntamiento considera que el proyecto reúne los requisitos necesarios para su aprobación, pero el trámite no significa que las obras de urbanización estén terminadas ni que el estadio disponga ya de todos los servicios necesarios para abrir sus puertas.