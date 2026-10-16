La venta de Mestalla ya es cosa de dos

David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 10:20h.

El club ha pedido a los dos finalistas que hagan una auditoría para ver qué oferta es la ganadora

El Valencia acelera la venta de Mestalla: criba final de candidatos a finales de octubre y decisión definitiva

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La venta de Mestalla entra en su fase decisiva. El Valencia CF ya tiene acotada la carrera por los terrenos de su actual estadio y busca cerrar una operación que puede reportarle más de 150 millones de euros. El club confió el proceso en exclusiva a CBRE y ha recibido ofertas no vinculantes de alrededor de 150 millones, en una negociación que debe quedar resuelta antes de final de año. La operación ha avanzado desde que el Valencia realizó una primera criba entre las aproximadamente treinta promotoras interesadas.

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Ahora, Acciona Inmobiliaria y la alianza de Pryconsa con Atitlan son las dos empresas que han llegado a la fase final, tal y como ha avanzado Las Provincias. Acciona (Acciona, S.A.) es un grupo empresarial multinacional español de gran tamaño dedicado al desarrollo y la gestión de infraestructuras (construcción, agua, transporte) y de energías renovables cuya actividad principal es el diseño, construcción, operación y mantenimiento de proyectos sostenibles, con un fuerte enfoque en la transición hacia una economía baja en carbono.

Por otro lado está el Grupo Pryconsa, una de las principales empresas españolas de construcción y promoción inmobiliaria de obra nueva en nuestro país. Empresa española de construcción y promoción inmobiliaria de obra nueva dentro del mercado nacional español. Su fundación se remonta al año 1965 en la ciudad de Palencia. Pryconsa concursa junto a Atitlan, es el grupo empresarial valenciano liderado por Aritza Rodero y Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, que ya adquirió por 35 millones de euros los terrenos terciarios junto al Nou Mestalla. La criba ha dejado fuera a otros candidatos como TM Grupo Inmobiliario, main sponsor de la entidad.

La decisión definitiva, antes de final de año

El Valencia ha ido acotando las opciones y preparando el análisis de las propuestas para elegir la más ventajosa. Como adelantó, el club preveía una criba definitiva a finales de octubre y una auditoría de los candidatos antes de decidir. La due diligence examina las condiciones financieras, urbanísticas, legales, técnicas, medioambientales y fiscales de cada oferta. El precio no será el único criterio: también pesarán las garantías y las condiciones de pago. Otro aspecto por resolver es quién asumirá el derribo del estadio, cuyo coste asciende a varios millones de euros y que no necesariamente irá a cargo de la empresa constructora.

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Qué se construirá en el solar de Mestalla

El proyecto contempla unos 90.000 metros cuadrados de edificabilidad, con usos residenciales y terciarios, incluidos comercios, oficinas y hoteles. Se calcula que podrán construirse alrededor de 500 viviendas, además de una zona comercial y un edificio icónico de uso mixto que podrá alcanzar las 29 plantas. El diseño de esta torre será una de las piezas clave del desarrollo, como se recoge en el proyecto urbanístico de Mestalla.

La operación está vinculada al traslado del Valencia al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027, y a los compromisos urbanísticos adquiridos con el Ayuntamiento.