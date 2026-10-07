David Torres 07 OCT 2026 - 15:01h.

El Valencia CF quiere tener resuelta la venta de Mestalla antes de final de año

El último recuerdo de Mestalla: los socios del Valencia podrán llevarse su butaca a casa

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ValenciaLa venta de Mestalla entra en una fase decisiva. El Valencia CF ya trabaja con los candidatos que han mostrado interés por hacerse con los terrenos del actual estadio, mientras el club avanza también en los preparativos del traslado al Nou Mestalla. El proceso encara ahora sus próximas fechas clave, después de que el club haya constatado el interés existente y mientras los aficionados empiezan incluso a preparar cómo conservar un recuerdo de Mestalla. La previsión es que a finales de octubre se produzca la criba definitiva de candidatos. En el solar está previsto edificar una torre icónica de hasta 29 alturas 1

Las fechas

El Valencia CF espera que esa primera selección se produzca antes de dos semanas. Será entonces cuando el club reduzca el número de empresas que continúan en la carrera por hacerse con Mestalla y sus terrenos.

A partir de ahí llegará una de las fases más importantes: la due diligence de cada candidato. El Valencia analizará en profundidad la situación y las condiciones de cada empresa antes de tomar una decisión definitiva. No se trata únicamente de escoger la oferta económica más elevada, sino de estudiar las propuestas en su conjunto y las garantías que ofrece cada interesado.

Los precios

Desde el club transmiten satisfacción por el interés despertado por Mestalla. "Estamos muy satisfechos con el apetito que ha despertado", reconocen fuentes del Valencia CF a ElDesmarque en referencia al número de candidatos y al interés existente por una operación que lleva meses preparándose.

En ese sentido, el Valencia CF ha recibido ofertas no vinculantes de entre 120 y 150 millones de euros por la parcela completa de Mestalla,. El club ya ha realizado un primer corte entre las aproximadamente treinta promotoras que han participado en el proceso y ha exigido a los candidatos un examen financiero de sus propuestas, la denominada due diligence, antes de que presenten sus ofertas definitivas y vinculantes. Según la citada fuente, entre las firmas con más opciones se encuentran Neinor, TM Grupo Inmobiliario y ABU, mientras que también han participado Admara y Pryconsa, esta última en alianza con el fondo valenciano Atitlan, como ya ha venido informando ElDesmarque. La operación entra así en una fase clave, pendiente de conocer qué candidato consigue imponerse y cuál será finalmente el precio de venta de uno de los suelos más cotizados de Valencia.

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El derribo ¿a cargo de quién?

Otro elemento que puede marcar diferencias entre las ofertas es el derribo de Mestalla. El comprador podrá asumirlo o no, dependiendo de las condiciones planteadas en cada propuesta. El derribo tiene un coste de varios millones de euros, por lo que su inclusión dentro de la operación será uno de los aspectos que el Valencia deberá valorar.

El siguiente calendario, por tanto, queda definido: criba final a finales de octubre, due diligence de los candidatos seleccionados y decisión definitiva del comprador. Todo ello mientras el Valencia prepara el adiós definitivo a Mestalla y avanza hacia el traslado a su nueva casa.

¿Qué se va a construir?

La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia CF hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas. Esta configuración ha permitido recibir el interés de diversos compradores, falta que cristalice tras la criba finall.

Según el proyecto presentado por el club en su día las alturas máximas permitidas para las edificaciones se limitan a un máximo de 22 plantas sobre rasante. "No obstante, queda excluida de esta limitación el edificio icónico que, por su carácter especial, quedará limitado a un máximo de 29 plantas. El número máximo de alturas se incrementará desde las 22 hasta las 29 plantas, para la edificación icónica de uso mixto terciario-residencial. Esto supone que la altura máxima de cornisa pasará de los 86 metros", especifica el estudio volumétrico aprobado en su día.

El cálculo es que se puedan construir alrededor de medio millar de pisos en el solar del actual Mestalla, aunque obviamente dependerá del promotor que se quede el solar

¿Y la zona comercial?

El proyecto aprobado plantea que se distribuya la edificabilidad terciaria (zona comercial) entre: un zócalo terciario de baja altura y el ya mencionado edificio singular que será de de uso mixto, terciario y residencial, en altura. "La finalidad será fomentar la mezcla de usos y actividades y ser un elemento dinamizador del nuevo ámbito estratégico de cualificación urbana", explica el documento público y que se puede consultar aquí.